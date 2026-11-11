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Fast jeder zweite Deutsche fürchtet, eine selbstständig handelnde KI könne die Menschheit auslöschen, zeigt eine Umfrage des Bitkom. Bei Menschen ab 65 Jahren seien es 61 Prozent, bei den 16- bis 29-Jährigen nur ein Drittel. Einen Not-Aus-Schalter für alle KI-Systeme wünsche sich eine Mehrheit von 92 Prozent, quer durch alle Altersgruppen. Trotzdem sehe eine knappe Mehrheit von 56 Prozent in KI eher eine Chance als ein Risiko, bei den Jüngsten sogar zwei Drittel.

Eine repräsentative Bitkom-Befragung zeigt, wie ambivalent viele Menschen in Deutschland auf KI blicken. Laut Bitkom-Umfrage fürchten 49 Prozent, dass eine selbstständig handelnde KI die Menschheit auslöschen könnte. Besonders ausgeprägt ist diese Sorge bei Älteren: In der Altersgruppe ab 65 Jahren teilen 61 Prozent diese Angst, bei den 16- bis 29-Jährigen sind es 34 Prozent. Grundlage ist eine repräsentative Umfrage unter 1.006 Personen ab 16 Jahren. Breite Zustimmung für technische Kontrollmechanismen Über Altersgrenzen hinweg besteht ein klarer Wunsch nach verbindlichen Sicherheitsvorkehrungen. 92 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, dass alle KI-Systeme einen Not-Aus-Schalter haben. Die Zustimmung liegt in jeder Altersgruppe über 90 Prozent. Darüber hinaus fordern 85 Prozent strengere Regeln für besonders leistungsfähige KI, während 80 Prozent KI in den falschen Händen als Gefahr für die Menschheit sehen. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst wertet die Ergebnisse als Signal, Sicherheit stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Neben der Leistungsfähigkeit von KI müsse die Kontrolle über selbstständig handelnde Systeme stärker diskutiert werden. Das KI-Sicherheitsinstitut AISI Deutschland setze aus Sicht des Verbands ein richtiges Signal. Zugleich verweist Wintergerst auf die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit, weil Risiken leistungsfähiger KI nicht an Landesgrenzen enden.

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Jüngere sehen häufiger Chancen Trotz der deutlichen Sicherheitsbedenken überwiegt in der Gesamtbevölkerung knapp die positive Perspektive: 56 Prozent sehen KI für die Menschheit grundsätzlich eher als Chance denn als Risiko. Auch hier zeigen sich klare Unterschiede zwischen den Generationen. Unter den 16- bis 29-Jährigen nehmen 66 Prozent diese Chancenperspektive ein, bei den Menschen ab 65 Jahren sind es 49 Prozent. Noch stärker fällt der Generationenunterschied beim Blick auf KI-Systeme aus, die selbstständig planen, entscheiden und handeln. Über alle Altersgruppen hinweg halten sich Zuversicht und Sorge nahezu die Waage: 47 Prozent sind zuversichtlich, 49 Prozent äußern Sorge. Bei den 16- bis 29-Jährigen überwiegt mit 58 Prozent Zuversicht, bei den 30- bis 49-Jährigen mit 57 Prozent ebenfalls. In der Altersgruppe ab 65 Jahren dominiert dagegen die Sorge mit 62 Prozent; nur 34 Prozent zeigen sich zuversichtlich. Die Befragung macht damit eine doppelte Erwartung sichtbar: Viele Menschen sehen konkrete Potenziale, verlangen aber zugleich klare Leitplanken für leistungsfähige KI-Systeme. Die nächste politische und technische Aufgabe liegt in belastbaren Sicherheitsregeln, die den breiten Wunsch nach Kontrolle aufgreifen: 92 Prozent fordern einen Not-Aus-Schalter für alle KI-Systeme.

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