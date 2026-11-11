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Fast drei Viertel der britischen Gen Z wollen Weihnachtsgeschenke am Black Friday kaufen, zitiert Channelx.world eine Studie von Ebay Advertising UK. Die Generation reserviere dafür 37 Prozent ihres Festbudgets, im Schnitt aller Altersgruppen seien es nur 22 Prozent. Ein Drittel kaufe vorwiegend auf Marktplätzen oder in Händler-Apps, nur 15 Prozent im Laden. Gesponserte Platzierungen in der Marktplatzsuche seien für 59 Prozent der Jungen wichtig, Videos für 56 Prozent. Sichtbarkeit allein reiche aber nicht: Klare Produktbilder seien für 97 Prozent aller Befragten Pflicht.

Die britische Gen Z plant das Weihnachtsgeschäft 2026 deutlich stärker um den Black Friday herum als ältere Käufergruppen. Wie Channelx.world unter Berufung auf eine Studie von eBay Advertising UK berichtet, wollen 73 Prozent der Gen Z Weihnachtsgeschenke während der Rabattphase kaufen. Über alle Altersgruppen hinweg liegt der Anteil bei 48 Prozent. Grundlage ist eine Befragung von 2.001 Erwachsenen im Vereinigten Königreich, die Weihnachten feiern. Auch beim Budget zeigt sich der Generationenunterschied klar. Insgesamt reservieren Käuferinnen und Käufer im Schnitt 22 Prozent ihres Weihnachtsbudgets für Black-Friday-Angebote. Bei der Gen Z sind es 37 Prozent des Festbudgets. Zugleich nutzt diese Zielgruppe die Aktionstage stärker für eigene Wünsche: 42 Prozent der jungen Befragten geben an, Black Friday vor allem zum Selbstbeschenken zu nutzen. Im Durchschnitt aller Shopper liegt dieser Wert bei 25 Prozent. Mode führt die Einkaufsliste an Besonders gefragt ist Mode. 43 Prozent aller Befragten planen entsprechende Käufe, gefolgt von Unterhaltungselektronik mit 35 Prozent sowie Beauty und Grooming mit 34 Prozent. Bei der Gen Z sticht Mode noch stärker hervor: 56 Prozent wollen in dieser Kategorie einkaufen. Damit wird die Rabattphase für Händler in lifestyle-nahen Sortimenten zu einem wichtigen Zeitpunkt im Weihnachtsgeschäft.

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Der Kauf findet dabei überwiegend digital statt. Ein Drittel der Gen Z will den Großteil der Black-Friday-Einkäufe über Online-Marktplätze oder Händler-Apps erledigen. Konkret entfallen 18 Prozent auf Marktplätze und 15 Prozent auf Apps. Im Durchschnitt aller Shopper kommt diese Kombination nur auf 23 Prozent. Der stationäre Handel spielt für die jüngeren Käufer eine kleinere Rolle: Nur 15 Prozent der Gen Z planen, überwiegend in physischen Geschäften einzukaufen. Für das Marketing auf Marktplätzen liefert die Studie klare Hinweise. 59 Prozent der Gen Z halten gesponserte oder hervorgehobene Platzierungen weiter oben in der Suche für wichtig, wenn sie Weihnachtsgeschenke kaufen. Im Gesamtdurchschnitt sagen das 40 Prozent. Auch Bewegtbild gewinnt Gewicht: 56 Prozent der Gen Z bewerten Videoinhalte als wichtig, gegenüber 43 Prozent aller Befragten. Reichweite allein reicht laut Studie jedoch nicht aus. Die Basis guter Produktpräsentation bleibt zentral: 92 Prozent aller Befragten nennen einen relevanten Titel und eine passende Beschreibung wichtig. Noch deutlicher fällt der Befund bei Bildern aus. Klare Produktbilder gelten für 97 Prozent der Befragten als unerlässlich. Für Marktplatzanbieter bedeutet das: Promoted Listings, Videoanzeigen und Suchsichtbarkeit können Nachfrage erschließen, müssen aber auf belastbare Produktinformationen treffen. Der nächste Prüfpunkt ist, wie stark sich diese Präferenzen im Weihnachtsgeschäft 2026 tatsächlich in Verkäufe übersetzen.

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