Fast neun von zehn Handelsunternehmen setzen bereits KI ein, zeigt eine Studie des EHI. Im E-Commerce spüre schon heute eine Mehrheit von 70 Prozent substanzielle Veränderungen; deutlich mehr als jedes zweite Unternehmen bescheinige der KI einen hohen Beitrag zur Produktivität. Beim Rohstoff Daten hapere es allerdings: Als größte Hürden nenne die Mehrheit Altsysteme, Datensilos und die Datenqualität. Knapp die Hälfte setze bereits KI-Agenten ein, ein weiteres Drittel plane den Schritt.

Auch die erwarteten Veränderungen sind erheblich. Mehr als 90 Prozent rechnen in IT, E-Commerce sowie Marketing und PR mit starken Auswirkungen. Bereits heute nehmen 76,2 Prozent in der IT substanzielle Veränderungen wahr. Im E-Commerce sind es 70,2 Prozent , in Marketing und PR 60,8 Prozent. Die Studie deutet damit auf eine Phase hin, in der KI vom Experiment in operative Strukturen rückt.

Die Befragten sehen bereits messbare Effekte. 57,0 Prozent bescheinigen KI einen hohen Beitrag zur Produktivität. Besonders stark wirkt die Technologie in Bereichen, in denen Daten und Software zentral sind. Am häufigsten wird KI in der IT eingesetzt, dort bei 77 Prozent der Unternehmen. Es folgen Marketing mit 76,3 Prozent und E-Commerce mit 56,1 Prozent. Nur 2,2 Prozent berichten bislang von keinen produktiven KI-Anwendungen.

Die EHI-Studie „KI-Integration im Handel 2026“ zeigt: KI ist im Handel bereits breit angekommen. 89,6 Prozent der befragten Handelsunternehmen setzen entsprechende Anwendungen ein. Der Reifegrad bleibt jedoch uneinheitlich. 38,7 Prozent bewerten ihn als eher niedrig, 35,2 Prozent als eher hoch und 26,1 Prozent als mittel. Damit ist der Einsatz verbreitet, die Integration in Prozesse, Systeme und Organisation aber sehr unterschiedlich ausgeprägt.

Die größten Hürden liegen weniger in der grundsätzlichen Datenverfügbarkeit als in deren Nutzbarkeit. Zwar bewerten 63,3 Prozent die Verfügbarkeit ihrer Daten als gut bis sehr gut. Bei Datenqualität sind es jedoch nur 45,4 Prozent, bei Schnittstellen 41,5 Prozent. Als zentrale Hindernisse nennen die Befragten Legacy-Systeme mit 75,3 Prozent, Datensilos mit 73,1 Prozent und Datenqualität mit 72,4 Prozent.

Damit bestätigt die Studie ein strukturelles Problem vieler KI-Projekte. Daten sind häufig vorhanden, aber nicht verlässlich, konsistent und miteinander verbunden. IT-Expertin Imke Hahn, Autorin der Studie, verweist genau auf diesen Punkt: In der Praxis scheiterten viele Vorhaben daran, dass die Datenbasis nicht ausreichend belastbar sei.

Strategie und Regeln sind vorhanden, aber oft unfertig

Viele Handelsunternehmen haben organisatorische Grundlagen geschaffen. 51,4 Prozent sehen eine klare bis sehr klare strategische Zielsetzung. 52,9 Prozent halten Rollen und Zuständigkeiten für klar geregelt. Verbindliche interne Richtlinien existieren bei 83,6 Prozent der Unternehmen. Umfassend ausgearbeitet sind sie jedoch erst bei 37,9 Prozent.

Auch regulatorisch sieht sich ein Teil der Branche bereits gut aufgestellt. 57,3 Prozent schätzen die Anforderungen des EU AI Act als weitgehend oder vollständig umgesetzt ein. Vollständig umgesetzt sehen sie 16,5 Prozent. Die Werte zeigen, dass Governance im Handel an Bedeutung gewinnt, während Detailarbeit bei Regeln, Verantwortlichkeiten und Messbarkeit weiter offen bleibt.

KI-Agenten gewinnen an Bedeutung

Bei den eingesetzten Modellen und Plattformen zeigt sich ein heterogenes Umfeld. OpenAI/ChatGPT wird von 60,4 Prozent der Befragten genannt, Anthropic Claude von 56,1 Prozent. Mehr als jedes sechste Unternehmen entwickelt eigene Modelle. Einen einheitlichen Plattformstandard gibt es laut Studie nicht.

Besonders dynamisch entwickelt sich der Einsatz von KI-Agenten. 46,7 Prozent der Befragten nutzen Agentic AI bereits, weitere 32,2 Prozent planen den Einsatz. Grundlage der Studie sind 156 Interviews mit Verantwortlichen für Prozessgestaltung und Integration unternehmensweiter KI-Strategien aus 132 Handelsunternehmen im deutschsprachigen Raum.