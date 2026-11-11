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Im deutschen Online-Handel laufen die Kosten den Umsätzen davon, zitiert IT-Boltwise.de eine Analyse der Beratung Alvarez & Marsal. Deren Modell setze ein jährliches Marktwachstum von 3,9 Prozent an, bei einem Kostenplus von 6,1 Prozent. Größter Treiber sei die Neukundengewinnung, die sich jährlich um rund neun Prozent verteuere. Dazu drücke wachsender Aufwand für Logistik, Personal und IT auf die Marge. Ein Händler mit 2,5 Prozent operativer Startmarge rutsche so ohne Gegensteuern im vierten Jahr in die Verlustzone, nach fünf Jahren stehe er bei minus 1,1 Prozent.

Kostenschere im deutschen Onlinehandel Im deutschen Onlinehandel verschiebt sich das Verhältnis von Wachstum und Profitabilität. Eine Analyse der Beratung Alvarez & Marsal, über die IT-Boltwise.de berichtet, zeigt: Die Kosten laufen den Umsätzen davon. Das Modell unterstellt ein jährliches Marktwachstum von 3,9 Prozent, während die Kosten um 6,1 Prozent steigen. Daraus entsteht eine Lücke von 2,2 Prozentpunkten pro Jahr, die sich über mehrere Perioden spürbar auf die Marge auswirkt. Die Analyse beschreibt damit ein strukturelles Risiko für Geschäftsmodelle, die stark auf Skalierung setzen. Mehr Umsatz führt in diesem Szenario nicht automatisch zu mehr Ertrag. Wenn operative Kosten, Kundenakquise und technische Infrastruktur schneller wachsen als der Markt, verliert selbst ein expandierender Händler an finanzieller Stabilität. Besonders kritisch wird das für Unternehmen, die bereits mit niedrigen Ausgangsmargen arbeiten. Neukundenakquise wird zum größten Kostentreiber Der stärkste Druck entsteht laut Modell bei der Gewinnung neuer Kunden. Die Customer-Acquisition-Costs steigen jährlich um rund neun Prozent. Damit verteuert sich ausgerechnet jener Bereich, der für weiteres Wachstum sorgen soll. Im Marketing sinkt dadurch der Spielraum, Kampagnen effizient zu skalieren und zugleich die Profitabilität zu sichern.

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Hinzu kommen steigende Aufwände in der Logistik, beim Personal und in der IT. Diese Kostenblöcke wachsen mit der Zahl der Bestellungen und mit der Komplexität des Betriebs. Für Händler bedeutet das: Die Kostenbasis verschlechtert sich nicht durch einen einzelnen Ausreißer, sondern durch viele wiederkehrende Belastungen. Besonders die Kombination aus Akquise, Fulfillment, Kundenservice und Technologie kann die operative Marge schrittweise aufzehren. Modellrechnung zeigt schnellen Margenverfall Wie stark der Effekt ausfallen kann, verdeutlicht die Beispielrechnung von Alvarez & Marsal. Ein Online-Händler mit einer operativen Startmarge von 2,5 Prozent rutscht ohne Gegenmaßnahmen bereits im vierten Jahr in die Verlustzone. Nach fünf Jahren liegt die operative Marge bei minus 1,1 Prozent. Das zeigt, wie schnell eine scheinbar stabile Ausgangslage kippen kann, wenn Kosten dauerhaft schneller steigen als Erlöse. Für die Branche rückt damit die Frage in den Mittelpunkt, welche Kostenblöcke flexibel genug gesteuert werden können. Starre Logistikverträge, ineffiziente Marketingbudgets oder zu wenig Automatisierung im Kundenservice erhöhen den Druck zusätzlich. Wachstum bleibt wichtig, doch die Analyse macht klar, dass es stärker an Profitabilität, Effizienz und Kostenkontrolle gekoppelt werden muss. Die zentrale Kennzahl der Untersuchung bleibt die auseinanderlaufende Dynamik: 3,9 Prozent Marktwachstum stehen 6,1 Prozent Kostenanstieg pro Jahr gegenüber. Ohne strukturelle Anpassungen wird diese Differenz im Modell bis zum fünften Jahr zu einer operativen Marge von minus 1,1 Prozent.

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