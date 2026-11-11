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Uber vermittelt in den USA jetzt auch Stellplätze, berichtet Engadget.com. Grundlage von „Uber Parking“ sei der im Februar eingekaufte Dienst „SpotHero“. Der Kunde buche und bezahle einen Stellplatz in einem Parkhaus nahe dem Ziel in der App und fahre per QR-Code oder Kennzeichenerkennung ein. Wer Uber One abonniere, erhalte zehn Prozent als Guthaben zurück. Zudem plane Uber, die Flächen als Wartezone für Robotaxis seiner Partner zu testen.

Uber integriert Parkhaus-Reservierungen in die eigene App Uber erweitert sein Angebot in den USA um einen Reservierungsdienst für Stellplätze. Wie Engadget.com berichtet, basiert „Uber Parking“ auf dem im Februar übernommenen Dienst SpotHero. Damit verlagert Uber eine weitere Mobilitätsfunktion in die eigene App: Nutzerinnen und Nutzer sollen Parkhäuser und Parkflächen in der Nähe ihres Ziels suchen, vergleichen, buchen und direkt bezahlen können. Der neue Bereich erscheint als Parking-Symbol in der Uber-App. Nach Eingabe des Ziels zeigt eine interaktive Karte verfügbare Stellplätze in der Umgebung. Die Suche lässt sich nach Angaben des Unternehmens filtern, etwa danach, ob Kundinnen und Kunden selbst parken oder einen Valet-Service nutzen möchten. Auch bestimmte Ausstattungsmerkmale der Parkflächen sollen auswählbar sein. Für die Buchung müssen Fahrzeugmarke, Modell und Kennzeichen hinterlegt werden. Buchung, Einfahrt und Vorteile für Uber-One-Kunden Nach der Reservierung läuft die Einfahrt je nach Standort über einen QR-Code oder Kennzeichenerkennung. Damit will Uber den Zugang zum Parkhaus möglichst reibungslos in die App-Erfahrung integrieren. Viele Buchungen lassen sich laut Unternehmen bis zum Startzeitpunkt kostenlos stornieren. Außerdem können Reservierungen über die App verlängert werden, wenn ein Aufenthalt länger dauert als geplant.

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Für Abonnenten von Uber One ist ein zusätzlicher Anreiz vorgesehen: Sie erhalten bei berechtigten Reservierungen zehn Prozent als Uber-Guthaben zurück. Damit verbindet Uber das neue Parkangebot eng mit seinem bestehenden Abo-Modell und schafft einen weiteren Nutzungsanlass innerhalb der Plattform. Der Dienst ergänzt das klassische Ride-Hailing um ein Angebot für Menschen, die weiterhin mit dem eigenen Auto in Innenstädte oder zu Veranstaltungen fahren. Start in ausgewählten Städten SpotHero vermittelte nach Angaben von Uber zum Zeitpunkt der Übernahme Stellplätze in mehr als 400 Städten in den USA und Kanada. Zum Start wird dieses Netz jedoch nicht vollständig in Uber Parking abgebildet. Verfügbar ist der Dienst zunächst in 15 US-Städten: Chicago, Nashville, San Francisco, Atlanta, Austin, Boston, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami, New York City, Philadelphia, San Diego, Seattle und Washington DC. Strategisch ist das Parkangebot mehr als eine Zusatzfunktion. Uber prüft auch, ob Parkflächen künftig als Wartezonen für autonome Fahrzeuge seiner Partner genutzt werden können. Damit würden Parkhäuser und Stellplätze Teil einer Infrastruktur, die über private Pkw-Nutzung hinausreicht. Der nächste Prüfpunkt ist der praktische Test solcher Flächen als Bereitstellungsorte für Robotaxi-Flotten in den genannten Märkten.

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