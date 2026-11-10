Just Eat streicht in der Schweiz 373 von rund 700 Stellen, berichtet Tagesanzeiger.ch. Der Abbau trifft 193 eigene Kuriere und 180 Beschäftigte externer Personaldienstleister in sechs Städten von Bern bis St. Gallen. Das Schichtmodell halte der Konkurrenz nicht mehr stand, künftig solle ein flexibleres Modell Nachfrageschwankungen abfedern. Die Gewerkschaft Unia wittert dahinter den Umstieg auf scheinselbständige Kuriere und fordert gemeinsam mit Syndicom die Behörden zum Einschreiten auf.

Just Eat baut in der Schweiz massiv Personal ab

Just Eat streicht in der Schweiz 373 von rund 700 Stellen. Nach Angaben von Tagesanzeiger.ch betrifft der Abbau sowohl direkt angestellte Fahrerinnen und Fahrer als auch Beschäftigte externer Personaldienstleister. Konkret verlieren 193 eigene Kuriere ihren Job, hinzu kommen 180 Beschäftigte von Dienstleistern. Betroffen sind sechs Städte, von Bern bis St. Gallen. Damit steht der Lieferdienst in der Schweiz vor einem tiefen Einschnitt in seiner operativen Struktur.

Der Schritt wird mit dem bisherigen Schichtmodell begründet. Dieses halte dem Wettbewerbsdruck nicht mehr stand, heißt es im Bericht. Künftig soll ein flexibleres Modell eingesetzt werden, um Nachfrageschwankungen besser abzufedern. Für Just Eat geht es damit um eine Anpassung der Logistik an ein Geschäft, in dem Bestellungen stark variieren können. Für die Beschäftigten bedeutet die Umstellung dagegen einen unmittelbaren Verlust von Arbeitsplätzen in mehreren Schweizer Städten.

Gewerkschaften warnen vor Scheinselbständigkeit

Die Gewerkschaft Unia bewertet den Umbau kritisch. Sie vermutet hinter der angekündigten Neuausrichtung einen möglichen Umstieg auf scheinselbständige Kuriere. Gemeinsam mit Syndicom fordert sie die Behörden auf, einzuschreiten. Im Kern geht es um die Frage, ob die geplante Flexibilisierung zulasten arbeitsrechtlicher Absicherung gehen könnte. Der Fall berührt damit nicht allein die Lieferorganisation, sondern auch den Umgang mit Personal in plattformnahen Geschäftsmodellen.

Für den Schweizer Markt markiert der Stellenabbau einen deutlichen Rückzug. Just Eat reduziert mehr als die Hälfte der genannten Stellenbasis und trennt sich zugleich von einem großen Teil der eigenen Kurierstruktur. Offen bleibt, wie das neue Modell konkret ausgestaltet wird und wie die Behörden auf die Forderungen von Unia und Syndicom reagieren. Fest steht bislang der Umfang des Abbaus: 373 Stellen in sechs Städten.