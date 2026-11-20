Die dm-Gruppe steigerte laut Pressemitteilung ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2025/2026 um 9,3 Prozent auf knapp 21 Mrd. Euro. In Deutschland sei die Drogeriekette um 7,3 Prozent auf 14,25 Mrd. Euro gewachsen. Online habe dm erneut zugelegt und mehr als 19 Mio. Bestellungen abgewickelt. Die App komme auf mehr als neun Mio. aktive Nutzer. Anfang 2027 solle ein KI-Einkaufshelfer bei wiederkehrenden Käufen beraten.

Die dm-Gruppe hat ihr Wachstum im Geschäftsjahr 2025/2026 fortgesetzt. Laut Pressemitteilung stieg der Gruppenumsatz um 9,3 Prozent auf 20,976 Milliarden Euro. In Deutschland legte dm um 7,3 Prozent auf 14,252 Milliarden Euro zu. Der mengenbezogene Marktanteil bei Drogeriewaren erhöhte sich von 24,5 auf 25,5 Prozent. Damit gewann das Unternehmen in seinem Heimatmarkt weiter an Relevanz.

Filialgeschäft bleibt Kern des Modells

Zum 30. September 2026 betrieb dm in Deutschland 2.177 Märkte. Durchschnittlich 2,4 Millionen Menschen kaufen täglich in den deutschen dm-Märkten ein. Der stationäre Handel bleibt damit das Zentrum des Geschäftsmodells, wird aber zunehmend mit digitalen Angeboten verbunden. Im Geschäftsjahr 2025/2026 investierte dm rund 215 Millionen Euro in seine Märkte in Deutschland. Dazu gehörten 414 Bauprojekte, darunter Umbauten und 51 Neueröffnungen. Für das am 1. Oktober gestartete Geschäftsjahr 2026/2027 erhöht dm die Investitionen in Deutschland deutlich: von 283 Millionen Euro auf 356 Millionen Euro. Die Mittel sollen vor allem in Märkte, Logistik und Technologie fließen.

Digitales Wachstum und KI-Pläne

Auch online legte dm nach eigenen Angaben erneut zu. Mehr als 19 Millionen Bestellungen wurden abgewickelt, die dm-App kommt auf mehr als neun Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer. Anfang 2027 soll ein Einkaufshelfer auf Basis von KI Kundinnen und Kunden bei wiederkehrenden Käufen beraten. Das Unternehmen versteht künstliche Intelligenz zugleich als Werkzeug für Beratung, Einkauf, Produktentwicklung und interne Arbeitsprozesse. Das 2026 formulierte Leitbild „Unser KI-Möglichkeitsraum“ soll Mitarbeitenden Orientierung geben; die Verantwortung für Entscheidungen und Ergebnisse bleibt laut dm bei den Menschen.

Mehr Beschäftigte, höhere Investitionen

Die Belegschaft wuchs in Deutschland zum Stichtag 30. September 2026 auf 67.471 Menschen, darunter 3.704 Lernlinge und 329 Studierende. Gegenüber dem Vorjahr kamen 3.823 Kolleginnen und Kollegen hinzu. Europaweit arbeiteten erstmals mehr als 100.000 Menschen bei dm. Zugleich verweist das Unternehmen auf eine hohe Zustimmung zur eigenen Zusammenarbeitskultur: Im Ranking „Deutschlands beste Arbeitgeber 2026“ von Stern und Statista belegte dm in der Kategorie „Einzelhandel ohne Bekleidungshandel“ den ersten Platz und lag auch im Gesamtranking unter den zehn bestplatzierten Unternehmen in Deutschland. Der nächste operative Schwerpunkt liegt nun auf dem Geschäftsjahr 2026/2027 mit höheren Investitionen und dem geplanten KI-Einkaufshelfer Anfang 2027.