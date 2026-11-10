Amerikanische Reddit-Nutzer prüfen Luxusware immer häufiger gemeinsam auf Echtheit, zitiert Retail-News.de eine Auswertung der Plattform. Die Aufrufe entsprechender Beiträge seien um 928 Prozent auf 29 Mio. gestiegen. Die Community begutachte anhand von Fotos Nähte, Etiketten und Kaufbelege und auch, ob der Zustand den verlangten Preis rechtfertige. Auch die gemeinsame Fahndung nach heißbegehrten Kleidungsstücken lege zu: 193 Mio. Aufrufe, ein Plus von 17 Prozent.

Reddit entwickelt sich für Modeinteressierte in den USA zunehmend zu einem Ort, an dem Käufe vorbereitet, Produkte identifiziert und Luxusartikel bewertet werden. Wie Retail-News.de unter Berufung auf den neuen „People’s Fashion Index“ berichtet, basiert die Auswertung auf US-Nutzungsdaten der Plattform. Sie zeigt vier Trends, die das Verhalten von Modekonsumenten prägen: Outfit-Beratung, gemeinschaftliche Produktsuche, ästhetische Nischen und die Prüfung hochwertiger Markenware.

Communitys begleiten die Kaufentscheidung

Viele Nutzer holen sich vor besonderen Anlässen Rückmeldungen zu ihrer Kleidung. Dazu zählen Vorstellungsgespräche, Verabredungen und andere Situationen, in denen Passform, Stil und Wirkung zählen. In den untersuchten Gesprächen entfielen 42 Prozent der Aufrufe auf Fragen zur Kleidung für Dates. Die Community r/malefashionadvice erreichte binnen eines Jahres mehr als 410 Millionen Aufrufe und wuchs um 21 Prozent. Besonders häufig ging es um Änderungen, Proportionen und passende Schnitte für unterschiedliche Körperformen. Damit wird die Kaufentscheidung stärker durch Erfahrungswissen aus spezialisierten Gruppen geprägt.

Auch die gemeinsame Suche nach konkreten Modeartikeln legt zu. Nutzer veröffentlichen Fotos, Screenshots oder Zeichnungen, um Schuhe, Taschen oder Kleidungsstücke wiederzufinden. Andere Mitglieder liefern Produktnamen, Suchbegriffe und Hinweise auf mögliche Bezugsquellen. Entsprechende Beiträge und Kommentare kamen laut Reddit auf 193 Millionen Aufrufe, ein Plus von 17 Prozent. Rund zwei Drittel der Aufrufe entfielen auf die gezielte Suche nach Produkten, Prominenten-Looks oder älteren Kollektionen. Für Social Commerce zeigt sich damit, wie stark Produktsuche und Community-Wissen zusammenrücken.