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EU-Ratspräsident António Costa will Konzerne mit drei Prozent auf Umsätze aus Online-Werbung, Plattformdiensten und Nutzerdaten zur Kasse bitten, berichtet N-TV.de. Treffen solle die Abgabe Unternehmen mit mehr als 50 Mio. Euro Digitalumsatz in der EU und über 750 Mio. Euro Jahresumsatz weltweit. Rund fünf Mrd. Euro jährlich solle sie dem EU-Haushalt ab 2028 bringen. Der Vorschlag gehört zu einem Kompromiss, der den Etat um 204 Mrd. Euro unter den Kommissionsentwurf drückt. Kanzler Merz halte das Volumen weiter für zu hoch.

EU-Ratspräsident António Costa will den nächsten langfristigen Haushalt der EU mit neuen Eigenmitteln stützen. Kern des Vorschlags ist eine Digitalabgabe für große Konzerne, wie N-TV.de berichtet. Geplant sind drei Prozent auf Umsätze aus Online-Werbung, Plattformdiensten und der Monetarisierung von Nutzerdaten. Zahlen müssten Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Digitalumsatz in der EU und mehr als 750 Millionen Euro weltweitem Jahresumsatz. Neue Einnahmen für einen kleineren Haushaltsentwurf Die Digitalsteuer soll ab 2028 rund fünf Milliarden Euro jährlich in den EU-Haushalt bringen. Sie ist Teil eines breiteren Pakets neuer Finanzquellen, das insgesamt etwas mehr als 60 Milliarden Euro pro Jahr einbringen könnte. Dazu zählen Einnahmen aus dem Emissionshandel, dem CO2-Grenzausgleich CBAM, mögliche Abgaben auf Krypto-Assets, Tabak und nicht eingesammelten Elektroschrott sowie Erlöse aus der Vergabe von Mobilfunk-Frequenzen. Costas Kompromissvorschlag reagiert auf die weit auseinanderliegenden Positionen der Mitgliedstaaten zum Finanzrahmen 2028 bis 2034. Der Entwurf sieht vor, gegenüber dem Vorschlag der Europäischen Kommission rund 204 Milliarden Euro weniger einzuplanen. Insgesamt läge der langfristige Haushalt dennoch bei rund 1,781 Billionen Euro in laufenden Preisen. Die nationalen Beiträge sollen nach Costas Rechnung gemessen an der Wirtschaftsleistung kaum steigen.

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Berlin und Paris bleiben unzufrieden Mit den Kürzungen kommt Costa Forderungen wohlhabender Nettozahler wie Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Dänemark, Schweden und Finnland entgegen. Bundeskanzler Friedrich Merz hält das Volumen dennoch weiterhin für zu hoch. Der Vorschlag sei ein erster Schritt, sagte er, passe aber angesichts notwendiger Haushaltskonsolidierung in den Mitgliedstaaten noch nicht in die Zeit. Frankreich unterstützt zwar grundsätzlich neue EU-Eigenmittel, um zusätzliche Investitionen zu ermöglichen und nationale Beiträge zu begrenzen. Die Regierung in Paris bezeichnete Costas Paket jedoch als „sehr enttäuschend“. Vor allem die vorgesehenen Regelungen zur Agrarpolitik reichten aus französischer Sicht nicht aus, um notwendige Einkommensbeihilfen für Landwirte abzusichern. Für große Tech- und Plattformunternehmen würde der Vorschlag eine zusätzliche Belastung auf digitale Erlöse aus Werbung, Plattformdiensten und Nutzerdaten schaffen. Ob die Digitalabgabe Teil des endgültigen EU-Haushalts wird, hängt nun von den weiteren Verhandlungen der Mitgliedstaaten ab. Der nächste Finanzrahmen soll die Jahre 2028 bis 2034 abdecken.

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