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Temus Anteil an den Bestellungen der 100 größten Online-Händler der EU ist von 16 auf acht Prozent geschrumpft, zitiert Mobiflip.de eine Auswertung von ECDB. Seit Juli kostet jede Warengruppe in Kleinpaketen aus Drittstaaten drei Euro Zoll. Wer trotzdem bestelle, fülle den Korb großzügiger: Temus durchschnittlicher Bestellwert sei um 37 Prozent gestiegen. 9,4 der elf verlorenen Prozentpunkte von Temu, Shein und AliExpress hole sich das Gespann Amazon, Zalando und Vinted. In Großbritannien, wo die Regel nicht gelte, seien die Anteile stabil geblieben.

Neue EU-Gebühren für Kleinpakete aus Drittstaaten verschieben die Kräfte im europäischen Onlinehandel. Eine Auswertung des E-Commerce-Datendienstes ECDB, die Mobiflip.de zitiert, zeigt deutliche Verluste für Temu, Shein und AliExpress. Seit dem 1. Juli 2026 fallen für Warengruppen in Kleinpaketen unter 150 Euro aus Drittstaaten drei Euro Zoll an. Seit dem 1. November kommt zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro pro Paket hinzu. Die untersuchten Transaktionsdaten stammen allerdings noch aus der Zeit vor dieser zusätzlichen Bearbeitungsgebühr. Bereits vor ihrem Effekt ist erkennbar, dass Verbraucher seltener bei chinesischen Plattformen bestellen. Gleichzeitig legen sie größere Warenkörbe an, wenn sie dort weiter einkaufen. Bei Temu stieg der durchschnittliche Bestellwert laut ECDB um 37 Prozent, bei Shein um 14 Prozent und bei AliExpress um ein Prozent. Temu verliert besonders deutlich Am stärksten trifft die Entwicklung Temu. Der Anteil der Plattform an den Bestellungen der 100 größten Onlinehändler in der EU sank von 16 auf acht Prozent. Auch Shein und AliExpress gaben nach: Shein fiel von fünf auf drei Prozent, AliExpress von zwei auf ein Prozent. Zusammen verloren die drei Plattformen elf Prozentpunkte an Transaktionsanteil.

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Die Zahlen deuten darauf hin, dass kleine Einzelbestellungen durch die neuen Zusatzkosten an Attraktivität verlieren. Wer weiterhin bei den betroffenen Plattformen bestellt, bündelt offenbar mehr Artikel pro Kauf. Der Vergleich mit Großbritannien stützt diese Lesart. Dort gelten die EU-Zollregeln nicht, und die Transaktionsanteile von Temu, Shein und AliExpress blieben im untersuchten Zeitraum stabil. Amazon, Zalando und Vinted profitieren Von der Verschiebung profitieren vor allem etablierte Anbieter mit Lieferungen aus der EU. Amazon, Zalando und Vinted konnten laut ECDB zusammen 9,4 der verlorenen elf Prozentpunkte hinzugewinnen. Ihre Sendungen fallen nicht unter die neue Kleinpaketregelung, wenn sie innerhalb der EU verschickt werden. Für sie entsteht damit ein kurzfristiger Vorteil gegenüber Plattformen, die viele Kleinsendungen direkt aus Drittstaaten abwickeln. Ob diese Verlagerung dauerhaft bleibt, ist offen. ECDB verweist auf lokale Warenlager als mögliche Gegenstrategie chinesischer Anbieter. Werden Produkte zunächst in größeren Mengen in die EU importiert und anschließend innerhalb Europas verschickt, entfällt der spezielle Kleinpaketzoll. Für die betroffenen Plattformen rückt damit die Logistik stärker in den Mittelpunkt. Die Auswertung liefert vor allem eine Momentaufnahme der ersten Marktreaktion auf die neuen Zollkosten. Besonders relevant ist, dass die seit November fällige Bearbeitungsgebühr von zwei Euro pro Paket in den vorliegenden Daten noch nicht berücksichtigt ist. Der nächste Prüfpunkt ist daher, ob sich der Rückgang bei Temu, Shein und AliExpress nach dem 1. November weiter verstärkt.

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