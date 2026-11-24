Merken Teilen

Am Black Friday sollten Händler weniger fragen, ob ihr Shop den Ansturm verkraftet, als wer da eigentlich anstürmt, zitiert Techradar.com einen Report des Sicherheitsanbieters Thales. Mehr als die Hälfte der Bots, die Händler angreifen, tarne sich inzwischen täuschend echt als Kunde. Hinter der Maske stecke mal ein Angreifer, der den Shop per DDoS-Attacke lahmlegen will, mal ein Schwarm, der gestohlene Zugangsdaten durchprobiert. Thales empfehle, den Zweck automatisierter und agentischer Zugriffe zu prüfen, also ob sie legitim oder bösartig seien.

Zum Black Friday rückt für Händler eine Sicherheitsfrage in den Vordergrund: Nicht allein die Belastbarkeit des Shops zählt, sondern die Herkunft und Absicht des Traffics. Wie Techradar.com unter Berufung auf einen Bericht des Sicherheitsanbieters Thales berichtet, machen Bots inzwischen mehr als die Hälfte des Internetverkehrs aus. Im Handel wird die Lage besonders heikel, weil 55 Prozent der angreifenden Bots als fortgeschritten eingestuft werden. Sie können legitime Kunden täuschend echt imitieren und herkömmliche Erkennungssysteme umgehen. Automatisierter Traffic wird schwerer unterscheidbar Die Warnung richtet sich ausdrücklich an Shops und Plattformen im Onlinehandel. Bots ahmen laut Thales zunehmend typische menschliche Browsing-Muster nach. Dadurch wird es schwieriger zu erkennen, ob hinter einem Zugriff ein kaufbereiter Kunde, ein automatisierter Preisbeobachter oder ein Angreifer steht. Besonders kritisch sind DDoS-Attacken, bei denen Websites mit massenhaftem Traffic überlastet werden. Nach Angaben von Thales stieg die durchschnittliche Dauer solcher Angriffe im Handel zwischen Juli und November 2025 um fast 40 Prozent. Ein weiteres Risiko liegt in der massenhaften Prüfung gestohlener Zugangsdaten. Angreifer können mithilfe von KI-gestützten Werkzeugen große Bot-Netze einsetzen, um Benutzernamen und Passwörter über verschiedene Händlerseiten hinweg zu testen. Gelingt der Zugriff, sind Kundenkonten gefährdet. Für Händler endet der Schaden dann nicht bei der Website-Performance: Betrug, Kundenservice, Bestandsplanung und die gesamte Einkaufserfahrung können betroffen sein.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Wenn Bots Angebote schneller nutzen als Kunden Thales beschreibt zudem ein Szenario, in dem Bots Preise und Aktionen automatisiert überwachen. Sie können schneller als Menschen reagieren und Produkte zum günstigsten Zeitpunkt kaufen. Das kann zu Bestandsproblemen führen, insbesondere bei stark beworbenen Aktionsartikeln. Für Kunden bedeutet das im Zweifel, dass gewünschte Produkte nicht mehr verfügbar sind oder Kaufprozesse unterbrochen werden. Für Händler steigt der Druck, Traffic-Quellen, Nachfrageverhalten und Warenverfügbarkeit enger zusammenzuführen. Tim Chang, Global VP und GM of Application Security bei Thales, fasst die Verschiebung so zusammen: Früher sei am Black Friday vor allem gefragt worden, ob eine Händlerwebsite den Nachfrageansturm bewältigen könne. Heute gehe es stärker darum zu verstehen, was hinter dieser Nachfrage steckt. Thales empfiehlt deshalb, den Zweck automatisierter und agentischer Aktivitäten zu prüfen: Handelt es sich um legitime Nutzung oder um bösartige Automatisierung? Auch Kunden bleiben im Fokus Neben den Händlern adressiert Thales auch Verbraucher. Sie sollen grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachten, darunter eindeutige Passwörter oder Passkeys, Multi-Faktor-Authentifizierung, die Kontrolle unbekannter Login-Aktivitäten und Vorsicht bei auffälligen Preisschwankungen. Der Bericht ordnet die Warnung damit in die typische Risikolage rund um kurzfristige Rabattaktionen ein, in der Kaufentscheidungen unter Zeitdruck fallen. Für Händler bleibt als konkreter Prüfpunkt, automatisierte Zugriffe nach Zweck und Risiko zu bewerten – bei einem Bot-Anteil, der laut Thales bereits mehr als die Hälfte des Internetverkehrs ausmacht.

Merken Teilen