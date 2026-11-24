Metas KI-Agent Muse darf seit gestern bei Walmart einkaufen, berichtet Unite.ai. Statt sich wie ein Mensch durch die Website zu klicken, bestelle Muse über das „Agent Gateway“ bei Walmarts hauseigenem Assistenten Sparky. Der Kunde lege in einem separaten Agent-Profil Ausgabenlimits und Freigaberegeln fest. Die Zahlungsmethode bestimme allein er, Kartendaten bekomme der Agent nie zu sehen. Zum Black Friday laufe das Gateway allerdings erst als Beta mit Zugang auf Einladung.
Walmart öffnet sein Agent Gateway für Metas KI-Agenten Muse. Wie Unite.ai berichtet und The Verge einordnet, kann Muse seit dem 23. November 2026 Walmart-Produkte suchen und kaufen. Dazu zählen auch Angebote rund um den Black Friday. Der Einkauf läuft jedoch nicht über eine nachgeahmte Website-Navigation, sondern über Walmarts hauseigenen Assistenten Sparky und ein separates Agent-Profil.
Einkaufen im Gespräch mit Muse
Kunden können Muse etwa nach einem Fernseher-Schnäppchen oder lieferbaren Black-Friday-Angeboten fragen. Im Dialog lassen sich Produkte ansehen und ein Warenkorb zusammenstellen. Für die Anmeldung werden Nutzer zu Walmart weitergeleitet und kehren anschließend zu Muse zurück. Sobald der erste Artikel im Warenkorb liegt, beginnt die Einrichtung des Agent-Profils. Dort legt der Kunde unter anderem ein individuelles Ausgabenlimit fest.
Der Bezahlvorgang bleibt innerhalb des Gesprächs mit Muse. Genutzt wird eine Karte, die bereits im Walmart-Konto gespeichert ist. Nach Angaben von Walmart gelten dieselben Preise wie auf Walmart.com, ebenso das reguläre Rückgaberecht. Für den Onlinehandel ist das Modell bemerkenswert, weil ein externer Agent einen Kauf abschließen kann, ohne vollständigen Zugriff auf das Kundenkonto zu erhalten.
Kontrolle über Regeln, Freigaben und Zahlung
Das Agent-Profil trennt die Aktivitäten des Agenten von den übrigen Einkäufen im Walmart-Konto. Kunden können Ausgabenlimits setzen, Käufe überprüfen und festlegen, wann eine Genehmigung erforderlich ist. Die Zahlungsmethode bestimmt ausschließlich der Kunde. Der Agent kann sie weder hinzufügen noch ändern und erhält keinen Zugriff auf unverschlüsselte Kartendaten.
Außerhalb des Gateways verlangt Walmart vor jedem Agenten-Einkauf eine menschliche Freigabe. Innerhalb des Gateways darf der Agent den Bezahlvorgang autonom abschließen, sofern die festgelegten Grenzen eingehalten werden. Walmart kann dennoch eine zusätzliche Genehmigung verlangen. Damit kann Muse einen freigegebenen Kauf ausführen, während Kontrolle über Payment, Limits und Freigaberegeln beim Kunden bleibt.
Beta mit Einladung und begrenztem Funktionsumfang
Walmart hatte Agent-Profile, Gateway und Nutzungsbedingungen für Agentenzugriff bereits am 21. Oktober 2026 angekündigt. Als Grund für den technischen Ansatz nennt das Unternehmen die Schwächen browserbasierter Agenten. Websites, die auf menschliche Navigation und Log-ins ausgelegt sind, seien für solche Systeme langsam und fehleranfällig. Das Gateway nutzt stattdessen MCP oder ein vergleichbares Verbindungsprotokoll, über das Muse mit Sparky einkauft.
Die Verbindung soll zudem helfen, übliche Produkte eines Kunden zu erkennen, ohne dem externen Agenten umfassende persönliche Informationen oder die vollständige Einkaufshistorie offenzulegen. Der Start bleibt jedoch eine frühe Betaversion. Der Zugang erfolgt nur auf Einladung, kann jederzeit ausgesetzt werden, und einzelne Funktionen können sich ändern oder für Teilnehmende fehlen.
Walmart bezeichnet die Muse-Unterstützung als Auftakt für weitere Integrationen mit KI-Agenten und Apps. Die aktuelle Umsetzung zeigt ein erstes belastbares Modell: Der Händler kontrolliert Schnittstelle, Transaktionsregeln und Sicherheitsrahmen. Der nächste Prüfpunkt ist, welche weiteren Agenten und Apps nach der eingeladenen Beta an das Gateway angebunden werden.