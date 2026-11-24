Walmart öffnet sein Agent Gateway für Metas KI-Agenten Muse. Wie Unite.ai berichtet und The Verge einordnet, kann Muse seit dem 23. November 2026 Walmart-Produkte suchen und kaufen. Dazu zählen auch Angebote rund um den Black Friday. Der Einkauf läuft jedoch nicht über eine nachgeahmte Website-Navigation, sondern über Walmarts hauseigenen Assistenten Sparky und ein separates Agent-Profil.

Einkaufen im Gespräch mit Muse

Kunden können Muse etwa nach einem Fernseher-Schnäppchen oder lieferbaren Black-Friday-Angeboten fragen. Im Dialog lassen sich Produkte ansehen und ein Warenkorb zusammenstellen. Für die Anmeldung werden Nutzer zu Walmart weitergeleitet und kehren anschließend zu Muse zurück. Sobald der erste Artikel im Warenkorb liegt, beginnt die Einrichtung des Agent-Profils. Dort legt der Kunde unter anderem ein individuelles Ausgabenlimit fest.

Der Bezahlvorgang bleibt innerhalb des Gesprächs mit Muse. Genutzt wird eine Karte, die bereits im Walmart-Konto gespeichert ist. Nach Angaben von Walmart gelten dieselben Preise wie auf Walmart.com, ebenso das reguläre Rückgaberecht. Für den Onlinehandel ist das Modell bemerkenswert, weil ein externer Agent einen Kauf abschließen kann, ohne vollständigen Zugriff auf das Kundenkonto zu erhalten.