Mehr als die Hälfte der Verbraucher will bei Black Friday und Cyber Week zugreifen, die meisten ausschließlich online, zeigt eine Umfrage des Bitkom. Im Schnitt plane ein Schnäppchenjäger 304 Euro ein. Knapp jeder Fünfte lasse Rabatte von einer KI bewerten, jeder Achte fahnde damit nach Fake-Angeboten. Bei der Produktsuche allgemein habe jeder zweite Online-Käufer schon KI genutzt. Das Vertrauen hinke allerdings hinterher: Eine knappe Mehrheit halte werbefinanzierte KI für unglaubwürdig.

Die Motive für den Einkauf sind unterschiedlich. Mehr als die Hälfte derjenigen, die Black Friday und Cyber Week nutzen wollen, kauft Dinge, die sie sich schon länger wünschen, aber nicht zum regulären Preis erwerben möchten. 43 Prozent achten gezielt auf Angebote für Produkte des täglichen Bedarfs oder größere Anschaffungen. Ein Drittel nutzt die Aktionstage vor allem für Geschenke.

Auch die geplanten Ausgaben sind klar beziffert. Im Schnitt kalkulieren Schnäppchenjäger mit 304 Euro Budget für die Aktionswoche. Männer geben mit durchschnittlich 345 Euro deutlich mehr an als Frauen, die im Mittel 255 Euro einplanen. Grundlage ist eine Befragung von 1.106 Internetnutzerinnen und -nutzern ab 16 Jahren, darunter 1.047 Menschen, die online shoppen.

Zum Start der Cyber Week zeigt eine repräsentative Bitkom-Umfrage : 57 Prozent der Verbraucher wollen die Rabattaktionen rund um Black Friday und Cyber Week nutzen. Die Aktionstage bleiben vor allem ein digitales Ereignis. Vier von zehn Befragten planen, ausschließlich online einzukaufen, weitere 15 Prozent kombinieren Online- und stationären Einkauf. Nur 2 Prozent wollen die Angebote allein vor Ort nutzen.

Gleichzeitig bleibt der digitale Schaufensterbummel ein wichtiger Treiber. 29 Prozent lassen sich online zu Spontankäufen inspirieren. Ein Viertel sucht aktiv nach den besten Deals, auch wenn kein konkreter Bedarf besteht. Für den Online-Einkauf bedeutet das: Preisvergleich, Sortiment und schnelle Verfügbarkeit prägen die Erwartung an die Rabattwoche.

KI wird zum Werkzeug der Schnäppchenjagd

KI spielt bei Black-Friday-Angeboten bereits eine sichtbare Rolle, bleibt aber noch ein Instrument einer Minderheit. Knapp jeder Fünfte nutzt Anwendungen, um zu prüfen, ob ein Rabatt tatsächlich attraktiv ist. 17 Prozent beobachten damit vorab die Preisentwicklung gewünschter Produkte, 14 Prozent lassen sich bei Erreichen eines Wunschpreises automatisch informieren. Jeder Achte setzt KI ein, um Fake-Angebote zu erkennen.

Bei der allgemeinen Produktsuche ist die Nutzung schon weiter verbreitet. 51 Prozent der Online-Käuferinnen und -Käufer haben dafür bereits KI verwendet: 3 Prozent immer, 11 Prozent häufig, 24 Prozent gelegentlich und 13 Prozent zumindest einmal. Fast die Hälfte hat KI für diesen Zweck noch nicht genutzt.

Vertrauen bleibt begrenzt

Der breite Einsatz stößt auf Vorbehalte. 53 Prozent halten werbefinanzierte KI bei der Produktsuche für unglaubwürdig. 39 Prozent befürchten, durch KI beim Kauf bestimmter Produkte beeinflusst zu werden. Zugleich sieht ein Teil der Befragten klare Vorteile: 23 Prozent bewerten KI-Ergebnisse besser als klassische Suchmaschinen, ebenso viele vertrauen Produktempfehlungen von KI.

Die Befragung zeigt damit ein doppeltes Bild: Rabattaktionen ziehen viele Käufer an, und digitale Hilfsmittel werden relevanter. Gleichzeitig bleibt die Glaubwürdigkeit von KI-Angeboten ein Prüfpunkt. Zum Beginn der Cyber Week 2026 stehen dem geplanten Durchschnittsbudget von 304 Euro ein Nutzungsanteil von 51 Prozent bei der KI-Produktsuche und 53 Prozent Skepsis gegenüber werbefinanzierter KI gegenüber.