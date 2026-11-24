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Ein US-Unternehmer lässt Meta von Metas eigenem KI-Agenten verklagen, berichtet T3N.de. Der Konzern habe die Facebook-Seiten seiner Firma für Epoxidharz-Arbeitsplatten gesperrt, weil er seinem Muse-Agenten „Baby Mia“ Zugriff darauf gegeben habe. Da sein gesamtes Marketing über Facebook-Anzeigen laufe, seien Aufträge ausgeblieben. Der Agent habe daraufhin Senator Tim Scott eingeschaltet, ein Fax an Donald Trumps Büro geschickt und in South Carolina 75.000 Dollar Schadensersatz eingeklagt. Die Konten seien inzwischen wieder frei, die Forderung aber bleibe.

Ein ungewöhnlicher Fall aus South Carolina zeigt, wie weit automatisierte Agenten bereits in geschäftliche Abläufe eingreifen können: Ein US-Unternehmer ließ Meta von Metas eigenem KI-Agenten verklagen, wie berichtet T3N.de. Joe Thomas, Inhaber von Kong Koatings Epoxy Countertops, hatte dem Muse-Agenten „Baby Mia“ Zugriff auf seine Facebook-Seiten gegeben. Der Agent sollte unter anderem die Erstellung und Veröffentlichung KI-generierter Videos koordinieren. Meta sperrte laut Thomas daraufhin die Facebook-Seiten seines Unternehmens. Für den Betrieb war das folgenreich, weil Thomas sein gesamtes Marketing nach eigener Aussage über Facebook-Anzeigen abwickelt. Während der Sperre seien Anfragen ausgeblieben; in der Klageschrift ist von mindestens 25.000 Dollar entgangenen Aufträgen die Rede. Thomas sagte gegenüber 404 Media, er nutze KI für alles in seinem Unternehmen, einschließlich seiner E-Mails. „Baby Mia“ kontaktiert Politik und Behörden Nach der Sperrung übernahm der Muse-Agent nach Darstellung von Thomas die Kommunikation. „Baby Mia“ verfasste E-Mails an Kongressabgeordnete, schaltete Senator Tim Scott ein und reichte die Klage beim Bezirksgericht von Oconee County in South Carolina ein. Zudem soll der Agent ein Fax an Donald Trumps Büro geschickt, eine Beschwerde bei der Federal Communications Commission eingereicht und Meta mit juristischen Schritten gedroht haben.

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Auch Jason Koebler, Mitgründer von 404 Media, stand auf der Mailing-Liste des Agenten. Thomas stimmte unter anderem einem „Privacy Act Release“ zu, damit das Büro des Senators seine Daten nutzen konnte, um den Zugang zu den gesperrten Konten wiederherzustellen. In dem Dokument war „Baby Mia“ als Person aufgeführt, die über den Fall informiert bleiben sollte. Konten wieder frei, Forderung bleibt bestehen Nachdem das Büro von Senator Tim Scott eingeschaltet worden war, meldete sich laut Bericht ein:e Meta-Mitarbeiter:in bei Thomas. Kurz darauf erhielt der Unternehmer wieder Zugriff auf seine Konten. Die Klage ist damit jedoch nicht erledigt: Die geltend gemachte Schadensersatzforderung beläuft sich auf 75.000 Dollar. Der Fall macht sichtbar, welche praktischen Spannungen entstehen, wenn KI-Agenten im Namen ihrer Nutzer:innen bestehende Systeme wie Online-Formulare, Behördenkontakte und Supportwege nutzen. Koebler sieht darin auch ein Problem fehlender funktionierender Kund:innenbetreuung bei großen Tech-Konzernen: Wenn direkte Hilfe ausbleibt, verlagert sich der Druck auf Politiker:innen, Aufsichtsbehörden und Journalist:innen. Offen bleibt, wie Gerichte und Plattformen mit automatisiert eingereichten Beschwerden umgehen, wenn Agenten künftig in deutlich größerem Umfang E-Mails, Formulare und Klagen auslösen. Im konkreten Fall steht weiter die Forderung über 75.000 Dollar im Raum.

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