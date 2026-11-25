KI-Nutzung legt in deutschen Unternehmen deutlich zu

Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland mit mindestens zehn Beschäftigten nutzt 2026 künstliche Intelligenz. Das meldet das Statistische Bundesamt auf Basis der jährlichen Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen. Der Anteil der Firmen mit KI-Einsatz stieg binnen eines Jahres von 26 auf 37 Prozent. Damit gewinnt die Technologie in kurzer Zeit deutlich an Reichweite, bleibt aber je nach Unternehmensgröße sehr unterschiedlich verbreitet.

Besonders stark setzen große Unternehmen ab 250 Beschäftigten auf KI: Dort liegt der Anteil bei 73 Prozent. Mittlere Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten kommen auf 49 Prozent, kleine Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten auf 33 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Nutzung in allen Größenklassen zu. Bei Großunternehmen lag das Plus bei 16 Prozentpunkten, bei mittleren Unternehmen bei 13 Prozentpunkten und bei kleinen Unternehmen bei 10 Prozentpunkten.

Bild, Sprache und Vertrieb stehen im Vordergrund

Am häufigsten nutzen Unternehmen KI-Technologien zur Erzeugung von Bildern, Videos, Ton und Audio. Dieser Bereich kommt unter den KI-nutzenden Firmen auf 59 Prozent. Dahinter folgen Anwendungen zur Analyse von Schriftsprache mit 54 Prozent sowie Spracherkennung mit 45 Prozent. Die Zahlen zeigen, dass generative und sprachbezogene Verfahren derzeit besonders präsent sind.