Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland mit mindestens zehn Beschäftigten nutzt 2026 künstliche Intelligenz, meldet das Statistische Bundesamt. Binnen eines Jahres sei der Anteil von 26 auf 37 Prozent gestiegen. Bei Großunternehmen betrage er 73 Prozent, bei kleinen Firmen 33 Prozent. Am häufigsten nutzten die Firmen KI, um Bilder, Videos und Ton zu erzeugen, vorrangig in Marketing und Vertrieb. Wer einen Einsatz erwogen, aber verworfen habe, nenne vor allem fehlendes Wissen und Datenschutzbedenken.
KI-Nutzung legt in deutschen Unternehmen deutlich zu
Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland mit mindestens zehn Beschäftigten nutzt 2026 künstliche Intelligenz. Das meldet das Statistische Bundesamt auf Basis der jährlichen Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen. Der Anteil der Firmen mit KI-Einsatz stieg binnen eines Jahres von 26 auf 37 Prozent. Damit gewinnt die Technologie in kurzer Zeit deutlich an Reichweite, bleibt aber je nach Unternehmensgröße sehr unterschiedlich verbreitet.
Besonders stark setzen große Unternehmen ab 250 Beschäftigten auf KI: Dort liegt der Anteil bei 73 Prozent. Mittlere Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten kommen auf 49 Prozent, kleine Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten auf 33 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Nutzung in allen Größenklassen zu. Bei Großunternehmen lag das Plus bei 16 Prozentpunkten, bei mittleren Unternehmen bei 13 Prozentpunkten und bei kleinen Unternehmen bei 10 Prozentpunkten.
Bild, Sprache und Vertrieb stehen im Vordergrund
Am häufigsten nutzen Unternehmen KI-Technologien zur Erzeugung von Bildern, Videos, Ton und Audio. Dieser Bereich kommt unter den KI-nutzenden Firmen auf 59 Prozent. Dahinter folgen Anwendungen zur Analyse von Schriftsprache mit 54 Prozent sowie Spracherkennung mit 45 Prozent. Die Zahlen zeigen, dass generative und sprachbezogene Verfahren derzeit besonders präsent sind.
Beim Einsatzgebiet steht Marketing oder Vertrieb an erster Stelle: 35 Prozent der KI-nutzenden Unternehmen verwenden die Technologie dort. Es folgen die Organisation von Unternehmensverwaltungsprozessen oder Managementaufgaben mit 31 Prozent sowie Buchführung, Controlling oder Finanzverwaltung mit 28 Prozent. Damit wird KI vor allem dort eingesetzt, wo Inhalte erstellt, Kommunikation unterstützt oder interne Abläufe strukturiert werden.
Fehlendes Wissen bremst den Einstieg
Unter den Unternehmen, die bislang keine KI-Technologien nutzen, haben 18 Prozent einen Einsatz bereits geprüft. Als häufigster Grund für den Verzicht wird fehlendes Wissen genannt: 65 Prozent dieser Firmen führen dies an. Fast ebenso häufig werden Bedenken zur Wahrung von Datenschutz und Privatsphäre genannt, die bei 61 Prozent liegen. Unklarheit über rechtliche Folgen folgt mit 60 Prozent.
Weitere Hürden betreffen die praktische Umsetzung. 47 Prozent verweisen auf eine fehlende Kompatibilität mit vorhandenen Geräten, Softwarelösungen oder Systemen. 41 Prozent nennen Schwierigkeiten mit Verfügbarkeit oder Qualität der Daten. Zu hohe Kosten werden von 36 Prozent angeführt, ethische Überlegungen von 27 Prozent. 18 Prozent der Unternehmen ohne KI-Nutzung schätzen den Einsatz im eigenen Betrieb als nicht sinnvoll ein.
Die Ergebnisse stammen aus der jährlichen IKT-Erhebung in Unternehmen, die mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union durchgeführt wurde. Bei Fragen zur Nutzung von KI-Technologien und zu Gründen für die Nichtnutzung waren Mehrfachnennungen möglich. Ausführliche Ergebnisse stellt Destatis in der Datenbank GENESIS-Online bereit, Tabellenbereich 52911.