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Nur 13 Prozent der Deutschen haben in den vergangenen drei Monaten KI-Tools zur Produktrecherche genutzt, zitiert Tagesspiegel.de eine Studie von NielsenIQ.com. Weltweit seien es 27 Prozent. Hierzulande zähle der Rat von Freunden und Familie mehr, zudem bremse die Sorge um den Datenschutz. Laut BEVH wachse das Interesse dennoch: Knapp jeder dritte Online-Käufer habe schon einen Chatbot nach Produkten gefragt, vor einem Jahr knapp jeder Fünfte. Beim Geld ende das Vertrauen: Nur jeder Elfte würde einem KI-Agenten seine Zahlungsdaten überlassen.

Digitale Einkaufshelfer kommen in Deutschland deutlich langsamer im Alltag an als in vielen anderen Märkten. Laut einer von Tagesspiegel.de zitierten NielsenIQ-Studie haben hierzulande in den vergangenen drei Monaten nur 13 Prozent der Verbraucher KI-Tools wie ChatGPT zur Produktrecherche oder als Entscheidungshilfe beim Einkauf genutzt. Weltweit liegt der Anteil bei 27 Prozent. Spanien kommt auf 21 Prozent, Großbritannien auf 18 Prozent. Vertrauen entsteht weiter über klassische Quellen Auch beim Einfluss auf Kaufentscheidungen bleibt Deutschland unter dem internationalen Durchschnitt. 33 Prozent der Befragten geben an, entsprechende Tools manchmal, häufig oder immer einzubeziehen. Weltweit sind es 55 Prozent. Stärker wirkt hierzulande der persönliche Austausch: 64 Prozent orientieren sich an Empfehlungen von Freunden und Familie. Hinzu kommen Kundenbewertungen, Markenvertrauen und Expertenmeinungen. NIQ-Marktforscher Mathias Friedrichs erklärt die Zurückhaltung mit einem abwägenden Einkaufsverhalten. Deutsche Verbraucher berücksichtigten stärker Datenschutzbedenken und stellten hohe Anforderungen an Produkte. Eine grundsätzliche Ablehnung neuer Technologien lasse sich daraus laut Friedrichs jedoch nicht ableiten. Vielmehr seien Konsumenten in Deutschland und weiten Teilen Westeuropas im internationalen Vergleich tendenziell weniger aufgeschlossen. Als möglicher Faktor gilt auch das höhere Durchschnittsalter der Bevölkerung.

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Viele sehen den praktischen Nutzen noch nicht Weitere Untersuchungen stützen dieses Bild. Das IFH Köln und Media Central kommen zu dem Ergebnis, dass ein Großteil der Konsumenten bei der Suche nach Produkten und Angeboten weiter auf Suchmaschinen und Händler-Websites setzt. Nur etwa jeder Fünfte verwendet demnach KI für die Recherche. Bei jüngeren Käufern ist der Anteil höher. Als Gründe nennt IFH-Experte Andreas Riekötter fehlenden Mehrwert, vertraute Informationswege sowie Zweifel an Verlässlichkeit und Transparenz. Für den Handel bedeutet das, dass klassische Informationskanäle weiterhin zentral bleiben. Zugleich wächst das Interesse an automatisierten Einkaufshelfern. Laut BEVH hat knapp jeder dritte Online-Käufer bereits einen Chatbot nach Produkten gefragt; vor einem Jahr war es knapp jeder Fünfte. Auch eine Kantar-Umfrage für Idealo zeigt Offenheit: Gut jeder Zweite kann sich vorstellen, mit KI-Unterstützung einzukaufen. Ebenso viele glauben, dass solche Tools bessere Kaufentscheidungen ermöglichen können. Besonders gefragt sind Funktionen, die konkret beim Vergleichen helfen. 73 Prozent halten einen KI-Assistenten für hilfreich, der Produkte erklärt, Optionen gegenüberstellt und beim besten Preis unterstützt. Die Grenze verläuft jedoch dort, wo persönliche Zahlungsdaten betroffen sind. Nur jeder Elfte würde einem KI-Agenten seine Zahlungsdaten überlassen. Damit bleibt Vertrauen der zentrale Prüfpunkt für die nächste Entwicklungsphase, gestützt auf Befragungen von NIQ zwischen dem 29. Juni und 13. Juli 2026.

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