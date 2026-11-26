Klarna lässt eine kleine Kundengruppe einen KI-Assistenten testen, der Preise vergleicht, Einkäufe erledigt und Retouren abwickelt, berichtet Retail-News.de. Basis sei der Browser in der Klarna-App, über den laut Unternehmen seit 2020 mehr als 34 Mrd. Dollar geflossen seien – auch in Shops ohne Klarna an der Kasse. Fällig werde das Geld erst bei Lieferung. Damit sei Klarna schon im Spiel, bevor der Kunde entschieden habe, wo er bestellt. Für Shops zähle dann womöglich, ob der Assistent sie überhaupt vorschlage.
Klarna testet einen neuen KI-Assistenten, der den Einkauf deutlich früher begleiten soll als klassische Zahlungsdienste. Eine kleine Kundengruppe kann den Dienst bereits nutzen; Interessierte können sich kostenlos auf eine Warteliste setzen lassen. Wie Retail-News.de berichtet, soll der Assistent Produkte und Preise vergleichen, Einkäufe erledigen, Reservierungen vornehmen und Rücksendungen abwickeln. Damit positioniert Klarna seine App stärker als Einkaufsbegleiter, der vor, während und nach der Bestellung präsent ist.
Die App rückt vor die Kaufentscheidung
Technische Grundlage ist der integrierte Browser in der Klarna-App. Über ihn haben Kunden laut Unternehmen seit 2020 mehr als 34 Milliarden US-Dollar ausgegeben, umgerechnet rund 31 Milliarden Euro. Der Browser erlaubt Einkäufe auch in Shops, die Klarna an der Kasse nicht anbieten. Dadurch ist Klarna bereits Teil des Einkaufsprozesses, bevor feststeht, bei welchem Händler bestellt wird.
Mit dem Assistenten könnte diese Rolle deutlich wachsen. Beginnt die Produktsuche in der App, kann Klarna Angebote vorschlagen und den Kauf im Auftrag des Kunden ausführen. Für Händler gewinnt damit die Frage an Gewicht, ob und wie sie in den Empfehlungen erscheinen. Die Platzierung im Assistenten könnte vor allem dann relevant werden, wenn Nutzer ihn regelmäßig als Einstieg in ihre Kaufentscheidung verwenden.
Zahlung, Lieferung und Retoure in einem Ablauf
Klarna kündigt an, dass Kunden bei solchen Einkäufen erst bei Lieferung zahlen. Der Assistent soll zudem offene Vorgänge im Blick behalten und Retouren übernehmen. Damit bündelt die App mehrere Schritte, die Kunden sonst über Shop-Konten, Bestell-E-Mails und Zahlungsübersichten verteilt erledigen. Aus einem einzelnen Kaufvorgang kann so ein längerer Kontaktpunkt zwischen Kunde und Klarna werden.
Der praktische Nutzen hängt davon ab, wie zuverlässig der Assistent Bestellungen, Lieferstatus und Rücksendungen über verschiedene Händler hinweg steuert. Ebenso wichtig ist Transparenz: Nutzer müssen nachvollziehen können, nach welchen Kriterien Produkte empfohlen werden und wann ihre Freigabe nötig ist. Wie diese Freigaben beim Einkauf im Detail funktionieren, führt Klarna in der Mitteilung nicht aus.
Alltagsfunktionen als Einstieg in ein Ökosystem
Der geplante Funktionsumfang reicht über den Einkauf hinaus. Der Assistent soll Restauranttische reservieren, bei der Buchung eines Babysitters helfen, an Geburtstage erinnern, Geschenkideen liefern, Quittungen ablegen und Entwürfe für E-Mail-Antworten vorbereiten. Diese Aufgaben können nahtlos in Einkaufsprozesse übergehen: Eine Erinnerung führt zur Geschenksuche, daraus entsteht eine Bestellung, anschließend wird der Beleg in der App abgelegt.
Für Klarna liegt darin die Chance, häufiger im Alltag der Nutzer aufzutauchen und Einkaufs- sowie Zahlungsangebote in weitere Situationen einzubinden. Der Test zeigt zunächst den geplanten Funktionsumfang und die strategische Richtung. Offen bleibt, ob Kunden den Assistenten über einzelne Käufe hinaus regelmäßig nutzen und ob die Empfehlungen für Händler nachvollziehbar genug werden; der Dienst ist derzeit auf eine kleine Testgruppe und eine kostenlose Warteliste begrenzt.