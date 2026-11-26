Klarna testet einen neuen KI-Assistenten, der den Einkauf deutlich früher begleiten soll als klassische Zahlungsdienste. Eine kleine Kundengruppe kann den Dienst bereits nutzen; Interessierte können sich kostenlos auf eine Warteliste setzen lassen. Wie Retail-News.de berichtet, soll der Assistent Produkte und Preise vergleichen, Einkäufe erledigen, Reservierungen vornehmen und Rücksendungen abwickeln. Damit positioniert Klarna seine App stärker als Einkaufsbegleiter, der vor, während und nach der Bestellung präsent ist.

Die App rückt vor die Kaufentscheidung

Technische Grundlage ist der integrierte Browser in der Klarna-App. Über ihn haben Kunden laut Unternehmen seit 2020 mehr als 34 Milliarden US-Dollar ausgegeben, umgerechnet rund 31 Milliarden Euro. Der Browser erlaubt Einkäufe auch in Shops, die Klarna an der Kasse nicht anbieten. Dadurch ist Klarna bereits Teil des Einkaufsprozesses, bevor feststeht, bei welchem Händler bestellt wird.

Mit dem Assistenten könnte diese Rolle deutlich wachsen. Beginnt die Produktsuche in der App, kann Klarna Angebote vorschlagen und den Kauf im Auftrag des Kunden ausführen. Für Händler gewinnt damit die Frage an Gewicht, ob und wie sie in den Empfehlungen erscheinen. Die Platzierung im Assistenten könnte vor allem dann relevant werden, wenn Nutzer ihn regelmäßig als Einstieg in ihre Kaufentscheidung verwenden.