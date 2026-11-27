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Von Januar bis Juni zählte Visa bei Drittanbietern im Zahlungsverkehr 62 Prozent mehr Sicherheitsvorfälle als im Halbjahr zuvor, berichtet Retail-News.de. Bei mehr als jedem zweiten kompromittierten Datensatz führe die Spur zu solchen Dienstleistern, ein einzelnes Leck könne dabei gleich mehrere angeschlossene Zahlungsfirmen treffen. Das systematische Durchprobieren von Kartendaten habe um 35 Prozent zugenommen, die Verluste daraus seien dank geblockter Transaktionen aber um 21,4 Prozent gesunken.

Visa meldet für das erste Halbjahr 2026 eine deutliche Verschärfung der Betrugslage im Zahlungsverkehr. Von Januar bis Juni registrierte das Unternehmen bei Drittanbietern im Payment-Umfeld 62 Prozent mehr Sicherheitsvorfälle als im vorherigen Halbjahr, berichtet Retail-News.de. Zugleich identifizierte das Betrugsbekämpfungsteam potenzielle Betrugsfälle im Wert von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 1,27 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 40 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Halbjahr. Drittanbieter rücken ins Zentrum der Risiken Nach Angaben von Visa standen rund 56 Prozent der kompromittierten Zahlungsdaten mit Drittanbietern in Verbindung. Das Risiko ist strukturell relevant, weil ein einzelner Vorfall bei einem Dienstleister mehrere angeschlossene Zahlungsunternehmen treffen kann. Besonders auffällig ist der starke Anstieg gesicherter Zahlungsdaten aus Datenlecks: Visa beziffert das Plus auf mehr als 1.200 Prozent. Damit zeigt der Bericht, wie stark ausgelagerte technische Dienstleistungen die Angriffsfläche im Zahlungsverkehr prägen. Auch das systematische Durchprobieren gültiger Zahlungskontodaten nahm zu. Weltweit stieg die Zahl solcher Versuche gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35 Prozent. Das Sicherheitszentrum von Visa blockierte in diesem Zusammenhang 200 Prozent mehr Transaktionen als in den sechs Monaten zuvor. Trotz der höheren Angriffszahlen sanken die Betrugsverluste aus diesen Datenangriffen im Jahresvergleich um 21,4 Prozent. Visa führt dies auf die geblockten Transaktionen zurück.

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KI beschleunigt bekannte Betrugsformen Visa sieht in künstlicher Intelligenz einen Verstärker bereits etablierter Betrugsmethoden. Nach Einschätzung des Unternehmens erleichtert sie den Einsatz solcher Maschen in mehreren Ländern und Sprachen. Künftig könnten KI-Agenten außerdem komplexere Abläufe automatisieren und schneller auf Abwehrmaßnahmen reagieren. Für Zahlungsanbieter, Händler und Plattformen bedeutet das eine dynamischere Bedrohungslage, in der bekannte Muster schneller skaliert und angepasst werden. In den Untersuchungen fand Visa verbundene Betrugsaktivitäten über mehrere Regionen und Vertriebskanäle hinweg. Dazu zählten betrügerische Onlineangebote, unautorisierte wiederkehrende Abbuchungen, Anlagebetrug und manipulierte Händlernetzwerke. Im Onlinehandel bleibt damit vor allem die Verknüpfung aus technischen Angriffen, gefälschten Angeboten und missbrauchten Zahlungsdaten relevant. Reisebuchungen und Großveranstaltungen im Fokus Rund um große Sportturniere, Konzerte und internationale Veranstaltungen beobachtete Visa zusätzliche Betrugsversuche. Im Reisegeschäft treten Kriminelle laut Bericht zunehmend als bekannte Buchungsplattformen auf. Sie nutzen dabei auch echte Reservierungsdaten, um Kundinnen und Kunden zu weiteren Zahlungen zu bewegen. Die Masche wirkt dadurch plausibler und kann klassische Warnsignale im Buchungsprozess überdecken. Parallel bleibt Ransomware ein konzentriertes Risiko. Visa meldet gegenüber dem vorherigen Halbjahr einen Anstieg der Fälle um 19 Prozent. Seit 2021 liegt das Plus bei 312 Prozent. Die Aktivitäten sind dabei stark gebündelt: Auf die zehn aktivsten Gruppen entfielen mehr als 80 Prozent der von Visa beobachteten Vorfälle.

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