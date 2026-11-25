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Uber-Fahrgäste in Baltimore, Raleigh, Indianapolis und St. Louis dürfen sich gezielt Fahrer aussuchen, die ihre Touren aufzeichnen, berichtet Engadget.com. Die Funktion „Recorded Rides“ nutze Selfie-Kamera und Mikrofon im Handy des Fahrers. Uber wolle die Aufnahme ausbauen und teste sie als Standard bei Nachtfahrten und minderjährigen Fahrgästen. Jede Aufnahme bleibe verschlüsselt auf dem Gerät und verschwinde von selbst, sofern sie niemand für eine Sicherheitsmeldung oder einen Versicherungsfall hochlade. Wer keine Kamera wolle, könne sie in den Einstellungen abwählen.

Uber testet buchbare Fahrten mit Aufzeichnung Uber führt in ersten US-Städten eine neue Option für mehr Sicherheit ein: Fahrgäste in Baltimore, Raleigh, Indianapolis und St. Louis können gezielt Fahrer auswählen, die ihre Touren aufzeichnen. Die Funktion heißt „Recorded Rides“ und baut auf Ubers bestehender In-App-Funktion „Record My Ride“ auf. Darüber berichtet Engadget.com. Die Aufnahme läuft über die Selfie-Kamera und das Mikrofon im Smartphone des Fahrers. Uber beschreibt die Funktion als zusätzliche Vertrauensebene für beide Seiten. Eine sichtbare oder bekannte Aufzeichnung soll respektvolle Interaktionen fördern und unangemessenes Verhalten abschrecken. Zugleich soll im Konfliktfall eine Aufnahme verfügbar sein, falls eine Fahrt anders verläuft als erwartet. Ausbau für Nachtfahrten und Jugendliche geplant Uber will die Aufzeichnungsfunktionen ausweiten. Das Unternehmen testet, ob Aufnahmen bei bestimmten Fahrten automatisch aktiviert werden können. Dazu zählen Nachtfahrten und Fahrten mit Teenagern. Zusätzlich prüft Uber eine Aktivierung in Notfallsituationen. Genannt werden Fälle, in denen die RideCheck-Funktion einen möglichen Unfall erkennt oder eine Fahrt deutlich von der vorgesehenen Route abweicht.

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Auch Audioaufnahmen sollen in Tests bei Nachtfahrten standardmäßig eingeschaltet werden. Fahrer und Fahrgäste behalten laut Uber jedoch die Möglichkeit, Aufzeichnungen in den App-Einstellungen abzuwählen. Damit setzt das Unternehmen auf ein Modell, das zusätzliche Kontrolle verspricht, aber weiterhin eine individuelle Entscheidung zulässt. Verschlüsselte Speicherung auf dem Gerät Beim Datenschutz verweist Uber auf eine begrenzte Verfügbarkeit der Dateien. Aufnahmen werden nach Angaben des Unternehmens verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert. Sie werden automatisch gelöscht, sofern sie niemand im Rahmen einer Sicherheitsmeldung oder eines Versicherungsfalls hochlädt. Uber kann die Aufnahmen demnach erst prüfen, wenn sie aktiv übermittelt wurden. Die neue Option knüpft an frühere Video-Funktionen in der App an. Uber hatte bereits ein Live-Video-Tool vorgestellt, mit dem Eltern oder gesetzliche Vertreter Fahrten von Jugendlichen über die Selfie-Kamera im Fahrertelefon verfolgen können. Später wurde diese Funktion im Programm Uber Kids auch auf Fahrgäste zwischen 10 und 12 Jahren ausgeweitet. Der Rollout von „Recorded Rides“ beginnt zunächst in vier US-Städten: Baltimore, Raleigh, Indianapolis und St. Louis.

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