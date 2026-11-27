Hautpflege aus Südkorea führt vor dem Black Friday die Amazon-Bestsellerlisten in sechs Ländern an, berichtet Cnbc.com. Neben den USA und Großbritannien gelte das laut Meritz Securities auch für Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien. In den USA besetze koreanische Ware zudem mehrere Spitzenplätze der gesamten Kategorie Schönheit und Körperpflege. Mitverdienen dürften auch Auftragshersteller wie Kolmar Korea und Cosmax, deren Produkte sich laut Koreajoongangdaily.com in Tiegeln von Lancôme, Yves Saint Laurent, Estée Lauder, MAC und La Mer befänden.

Südkoreanische Hautpflege gehört kurz vor dem Black Friday zu den sichtbarsten Gewinnern auf den internationalen Marktplätzen. K-Beauty-Produkte führen laut Meritz Securities die Amazon-Bestsellerlisten in sechs Ländern an: in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien. Darüber berichtet Cnbc.com. In den USA platzieren sich koreanische Marken zudem mehrfach an der Spitze der gesamten Kategorie Schönheit und Körperpflege.

K-Beauty dominiert zentrale Online-Rankings

Die starke Präsenz fällt in eine Phase, in der Black-Friday-Angebote auf großen E-Commerce-Plattformen bereits laufen. Nach Angaben von Meritz Securities standen K-Beauty-Produkte am 25. November in allen sechs genannten Märkten an der Spitze der Hautpflege-Rankings von Amazon. In den USA zählten neben APR auch Marken wie Biodance, Illiyoon und Anua zu den zehn bestplatzierten Anbietern. Am Donnerstagmorgen belegten koreanische Produkte laut CNBC außerdem mehrere führende Positionen in Amazons US-Kategorie für Beauty und Körperpflege.

Die Entwicklung hat an der Börse deutliche Reaktionen ausgelöst. Die Aktie des K-Beauty-Anbieters APR stieg am Donnerstag um 3,77 Prozent und lag im Wochenverlauf bereits 28 Prozent im Plus. Damit entwickelte sie sich gegen den schwächeren Gesamtmarkt in Seoul, wo der Kospi im selben Zeitraum 2,65 Prozent verlor. Auch Auftragshersteller profitierten: Kolmar Korea legte um 5,46 Prozent zu, Cosmax um 2,91 Prozent. Ein von Meritz Securities verfolgter Kosmetiksektor-Index hatte bis Mittwoch auf Wochensicht 12 Prozent gewonnen.

Auftragshersteller rücken mit in den Fokus

Mit dem Erfolg koreanischer Marken gewinnen auch Hersteller an Bedeutung, die im Hintergrund für internationale Beauty-Konzerne produzieren. Kolmar Korea und Cosmax gelten als wichtige Profiteure der Nachfrage. Deren Produkte finden sich laut Koreajoongangdaily.com in Verpackungen bekannter Marken wie Lancôme, Yves Saint Laurent, Estée Lauder, MAC und La Mer. Für Investoren verbindet sich damit die Nachfrage nach K-Beauty direkt mit der Rolle koreanischer Produzenten in globalen Lieferketten.

Meritz Securities führt die Kursrally auf neu bewertete Wachstumserwartungen und attraktivere Bewertungen nach monatelangen Kursrückgängen zurück. Die Analysten sprechen von einer überwältigenden Präsenz koreanischer Beauty-Marken in den Bestsellerlisten großer Onlineplattformen. APR und Cosmax nennt das Haus als bevorzugte Werte im Kosmetiksektor. Für APR erwartet Meritz positives Momentum bis zum Jahresende und einen stärkeren Rebound Anfang 2027.