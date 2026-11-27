Warnstreiks bei Amazon zum Black Friday

Verdi ruft zum Black Friday an elf Standorten von Amazon zu Warnstreiks auf. Nach Angaben von Zeit.de will die Gewerkschaft damit den Druck auf den Konzern erhöhen. Im Zentrum steht die Forderung nach rechtsverbindlichen Tarifverträgen. Die Arbeitsniederlegungen fallen damit in eine Phase, in der der Konzern rund um die Rabatttage besonders stark im Fokus von Kundinnen, Kunden und Öffentlichkeit steht.

Die Gewerkschaft begründet den Schritt mit Kritik an den Arbeitsbedingungen. Verdi verweist auf niedrige Löhne und eine hohe körperliche Belastung der Beschäftigten. Betroffen ist ein Unternehmen mit rund 40.000 Beschäftigten in Deutschland. Der Konflikt berührt damit zentrale Fragen der Arbeitsorganisation in der Logistik: Wie werden Leistung, Belastung und Bezahlung in einem stark taktgetriebenen Versandumfeld bewertet?

Streit über Kontrolle am Arbeitsplatz

Ein weiterer Vorwurf der Gewerkschaft betrifft den Einsatz digitaler Systeme. Verdi kritisiert, Amazon überwache die Beschäftigten mit digitalen Trackern. Aus Sicht der Gewerkschaft steht damit auch die Kontrolle der Arbeit im Mittelpunkt des Konflikts. Amazon weist diese Darstellung zurück. Der Konzern erklärt, es handele sich lediglich um ein branchenübliches Warenwirtschaftssystem.