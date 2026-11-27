Verdi ruft zum Black Friday an elf Amazon-Standorten zu Warnstreiks auf, berichtet Zeit.de. Ziel seien rechtsverbindliche Tarifverträge. Die Gewerkschaft kritisiere niedrige Löhne bei hoher körperlicher Belastung. Zudem überwache Amazon die rund 40.000 Beschäftigten mit digitalen Trackern. Der Konzern widerspreche: Er nutze lediglich ein branchenübliches Warenwirtschaftssystem. Einschränkungen bei der Auslieferung rund um die Rabatttage erwarte Amazon nicht.
Warnstreiks bei Amazon zum Black Friday
Verdi ruft zum Black Friday an elf Standorten von Amazon zu Warnstreiks auf. Nach Angaben von Zeit.de will die Gewerkschaft damit den Druck auf den Konzern erhöhen. Im Zentrum steht die Forderung nach rechtsverbindlichen Tarifverträgen. Die Arbeitsniederlegungen fallen damit in eine Phase, in der der Konzern rund um die Rabatttage besonders stark im Fokus von Kundinnen, Kunden und Öffentlichkeit steht.
Die Gewerkschaft begründet den Schritt mit Kritik an den Arbeitsbedingungen. Verdi verweist auf niedrige Löhne und eine hohe körperliche Belastung der Beschäftigten. Betroffen ist ein Unternehmen mit rund 40.000 Beschäftigten in Deutschland. Der Konflikt berührt damit zentrale Fragen der Arbeitsorganisation in der Logistik: Wie werden Leistung, Belastung und Bezahlung in einem stark taktgetriebenen Versandumfeld bewertet?
Streit über Kontrolle am Arbeitsplatz
Ein weiterer Vorwurf der Gewerkschaft betrifft den Einsatz digitaler Systeme. Verdi kritisiert, Amazon überwache die Beschäftigten mit digitalen Trackern. Aus Sicht der Gewerkschaft steht damit auch die Kontrolle der Arbeit im Mittelpunkt des Konflikts. Amazon weist diese Darstellung zurück. Der Konzern erklärt, es handele sich lediglich um ein branchenübliches Warenwirtschaftssystem.
Damit prallen zwei Deutungen aufeinander: Verdi beschreibt die Technik als Mittel zur Überwachung der Belegschaft. Amazon stellt sie als reguläres System zur Steuerung von Warenflüssen dar. Der Konflikt bleibt damit auf die Frage zugespitzt, welche Rolle digitale Prozesse im Arbeitsalltag spielen und wie transparent ihr Einsatz gegenüber Beschäftigten eingeordnet wird.
Amazon erwartet keine Lieferprobleme
Trotz der angekündigten Warnstreiks rechnet Amazon nach eigenen Angaben nicht mit Einschränkungen bei der Auslieferung. Das gilt auch für die besonders nachfragestarken Rabatttage rund um den Black Friday. Der Konzern signalisiert damit, dass die Abläufe aus seiner Sicht stabil bleiben. Verdi setzt dagegen sichtbar auf den Zeitpunkt der Aktionen, um die Forderung nach Tarifverträgen öffentlich zu platzieren.
Für Kundinnen und Kunden bleibt vorerst offen, ob die Warnstreiks im laufenden Aktionszeitraum spürbare Folgen haben. Belegt ist bislang: Verdi ruft an elf Amazon-Standorten zu Arbeitsniederlegungen auf, Amazon erwartet keine Einschränkungen bei der Auslieferung.