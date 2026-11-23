Am Black Friday 2025 hat der Zahlungsdienstleister Mollie in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als doppelt so viele Zahlungen verarbeitet wie an einem durchschnittlichen Freitag im Oktober. Eine Retourenwelle ist in den Erstattungsdaten des Unternehmens nicht zu erkennen. Diese Daten bilden das Rückgabegeschehen allerdings nur zum Teil ab.

Wenige Tage vor dem Black Friday am 27. November hat Mollie Vorjahreszahlen aus sieben europäischen Märkten veröffentlicht. Verglichen wird die Zahl der Zahlungen am Black Friday 2025 mit einem durchschnittlichen Freitag im Oktober desselben Jahres. Demnach lag das Plus in der Schweiz bei 134 Prozent, in Österreich bei 130 Prozent und in Deutschland bei 124 Prozent. Stärker legte nur Frankreich zu, mit 140 Prozent. In Großbritannien waren es 93 Prozent, in Belgien 58 Prozent und in den Niederlanden 35 Prozent. Grundlage sind nach Unternehmensangaben Millionen anonymisierter Transaktionen von Tausenden Händlern. Gemessen wurde laut Mitteilung die Anzahl der Zahlungen, nicht der Umsatz.

Bernardo Caldas, Director of Data bei Mollie, erklärt den Unterschied mit dem Einkaufsverhalten. In anderen Märkten verteilten sich Rabattaktionen oft über mehrere Wochen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gelte der Black Friday dagegen weiterhin als gezielter Anlass zum Einkaufen.

Erstattungsquote unter vier Prozent

Für eine zweite Auswertung hat Mollie die Erstattungen bei mehr als 120.000 europäischen Händlern untersucht. Verglichen wurden die Black Fridays 2022 bis 2025, jeweils innerhalb von 60 Tagen nach der Zahlung. Von den Käufen am Black Friday 2025 wurden laut Mollie mehr als 96 Prozent behalten, an einem durchschnittlichen Freitag im Oktober 97,5 Prozent. Die Erstattungsquote liegt damit am Black Friday bei weniger als vier Prozent, an einem gewöhnlichen Freitag bei 2,5 Prozent. Der Abstand beträgt bis zu rund 1,5 Prozentpunkte. Im Modesegment wurden Black-Friday-Käufe nach Mollie-Angaben nicht häufiger erstattet als an gewöhnlichen Freitagen, in den vergangenen drei Jahren sogar etwas seltener. Konkrete Quoten für Mode nennt das Unternehmen nicht.