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Vier Stunden und neun Minuten recherchieren deutsche Verbraucher im Schnitt, bevor sie am Black Friday ein Hausgerät kaufen, zeigt eine von Samsung beauftragte Studie. Gut jeder Dritte verfolge die Preise schon Wochen vorher, fast ein Drittel verschiebe Käufe gezielt. Der Rabatt allein entscheide aber nicht: Für zwei Drittel zähle, dass Waschmaschine oder Kühlschrank nach fünf Jahren noch zuverlässig laufen. 32 Prozent seien bereit, für mehr Energieeffizienz mehr zu bezahlen, 30 Prozent für eine längere Lebensdauer.

Deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher gehen den Black Friday bei Hausgeräten deutlich planvoller an, als es die Rabattlogik des Aktionstags vermuten lässt. Laut einer von Samsung beauftragten Studie investieren Käuferinnen und Käufer in Deutschland im Schnitt 4 Stunden und 9 Minuten in die Recherche, bevor sie sich für Waschmaschine, Kühlschrank oder Geschirrspüler entscheiden. Grundlage ist eine Befragung von 6.001 Verbraucherinnen und Verbrauchern in sechs europäischen Ländern. Die Ergebnisse zeigen ein strategisches Einkaufsverhalten: 39 Prozent der deutschen Befragten vergleichen Preise aktiv über mehrere Händler hinweg, 36 Prozent beobachten die Preisentwicklung bereits Wochen vor dem Aktionstag. 31 Prozent verschieben einen geplanten Kauf bewusst, um ein mögliches Angebot zu nutzen. Damit wird der Aktionstag für viele zur vorbereiteten Kaufentscheidung — mit Preisrecherche, Marktvergleich und Abwägung der langfristigen Kosten. Qualität schlägt den reinen Rabatt Der niedrigste Preis ist bei großen Haushaltsgeräten nur ein Teil der Bewertung. 64 Prozent der Befragten erwarten, dass ein gutes Angebot auch nach fünf Jahren noch etwas wert ist. 66 Prozent legen Wert darauf, dass das Gerät nach diesem Zeitraum weiterhin zuverlässig funktioniert. Für 62 Prozent zählt zudem, dass es langfristig spürbar niedrigere Energiekosten ermöglicht.

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Diese Prioritäten spiegeln sich in der Zahlungsbereitschaft wider. 32 Prozent würden für mehr Energieeffizienz einen höheren Anschaffungspreis akzeptieren, 30 Prozent für eine längere Lebensdauer. 26 Prozent nennen höhere Zuverlässigkeit, 25 Prozent bessere Funktionen oder Leistung. Der Rabatt bleibt damit relevant, wird aber stärker mit Nutzungsdauer, Betriebskosten und Alltagstauglichkeit verrechnet. Was Handel und Hersteller daraus ableiten können Für Anbieter ergibt sich daraus eine klare kommunikative Aufgabe. Wenn Kundinnen und Kunden bereits Wochen vor dem Aktionstag vergleichen, reicht eine kurzfristige Preisspitze allein kaum aus. Gefragt sind nachvollziehbare Informationen zu Energieverbrauch, Garantiebedingungen, Haltbarkeit und Funktionen. Gerade bei Hausgeräten, die über Jahre genutzt werden, kann Transparenz über Folgekosten den Ausschlag geben. Samsung verweist in seinen Expertentipps entsprechend darauf, Angebote nicht allein nach der beworbenen Rabatthöhe zu beurteilen. Käuferinnen und Käufer sollten den eigenen Bedarf prüfen, Strom- und Wasserverbrauch einbeziehen sowie Kapazität, Programme und App-gestützte Verbrauchskontrolle berücksichtigen. Langfristige Kundenbewertungen, Garantiebedingungen und die Verfügbarkeit von Services können zusätzliche Hinweise geben, ob ein Gerät auch nach mehreren Jahren überzeugt. Nedzad Gutic, Vice President Home Appliances bei Samsung Electronics GmbH, ordnet die Ergebnisse in diese Richtung ein: Black-Friday-Käuferinnen und -Käufer recherchierten heute gründlich; bei Hausgeräten zähle vor allem, ob sie auch Jahre nach dem Kauf zuverlässig funktionieren. Für die Ansprache im Handel bedeutet das: Qualität, Effizienz und Lebensdauer gehören sichtbar in die Angebotskommunikation. Der zentrale Befund bleibt konkret: 66 Prozent erwarten zuverlässige Funktion auch nach fünf Jahren.

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