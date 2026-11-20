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Zollregeln, Verpackungsrecht, KI-Agenten und Vernichtungsverbot stellen Onlinehändlern dieselbe Frage: Wie gut kennen sie ihre eigene Ware? Annemarie van Leijen aus dem etailment-Expertenrat argumentiert, warum die Logistik bis 2030 zu einem der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren wird.

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Die asiatischen Plattformen stehen unter Druck. Laut bevh sank der gemeinsame Anteil von Temu, Shein und AliExpress am deutschen Onlineumsatz von 5,3 Prozent im zweiten Quartal auf 3,1 Prozent im dritten Quartal 2026. Gegenüber dem Vorjahresquartal ging ihr Umsatz um 35,5 Prozent zurück. Gleichzeitig investieren die Anbieter in ihre europäische Logistik. Shein kündigte Anfang November an, 500 Millionen Euro in den Ausbau seines Logistikzentrums in Polen zu investieren. Ware, die gebündelt importiert und innerhalb der EU verschickt wird, ist deutlich schneller beim Kunden als ein Einzelpaket aus China. Für europäische Händler schrumpft damit ein Vorteil, auf den viele gesetzt haben: die kürzere Lieferzeit. Damit wird die Standortstrategie wichtiger. Ein zweites Lager näher am Kunden kann Laufzeiten sichern, bindet aber Kapital und macht die Bestandsplanung komplizierter. Wer in mehrere Länder verkauft, sollte deshalb durchrechnen, für welche Artikel und Märkte sich ein verteilter Bestand lohnt. Häufig sind das die Schnelldreher. 2. Der Versandkarton wird zur Rechtsfrage Seit dem 12. August 2026 ist die EU-Verpackungsverordnung PPWR anwendbar. Sie verschärft die Anforderungen an Verpackungen schrittweise. Ab 2030 greifen unter anderem Vorgaben zur Minimierung von Gewicht und Volumen. Für Versandverpackungen im E-Commerce kommt eine Obergrenze hinzu: Der Leerraum darf höchstens 50 Prozent des Gesamtvolumens der Verpackung ausmachen. Sie gilt ab dem 1. Januar 2030 oder drei Jahre nach Inkrafttreten der zugehörigen Berechnungsmethode, je nachdem, was später liegt. Für bestimmte Mehrwegverpackungen gibt es Ausnahmen. Ein Detail wird oft übersehen: Füllmaterial zählt als Leerraum. Luftpolster und Papier retten einen zu großen Karton also nicht. In der Praxis sehen wir häufig Lager, die mit drei oder vier Standardgrößen arbeiten, weil das Packen so schneller geht. Die Lösung beginnt vor dem Packtisch, in den Artikelstammdaten. Stimmen Maße und Gewicht im System, kann die Software für jede Bestellung den passenden Karton vorschlagen. Stimmen sie nicht, greift das Team im Zweifel zum größeren Format. Händler müssen deshalb klären, wer die Stammdaten pflegt und welche Verpackungsgrößen das Sortiment tatsächlich benötigt. Bei breiten Sortimenten können sich auch Maschinen rechnen, die Kartons auf Maß zuschneiden.

3. Der Käufer ist bald eine Software KI-Agenten, die im Auftrag von Kunden suchen, vergleichen und bestellen, sind in Deutschland noch im Pilotstadium. Offenheit dafür gibt es: In einer GfK-Befragung für Mastercard kann sich jeder zweite Befragte vorstellen, Einkäufe von KI-Agenten erledigen zu lassen. Vorstellbar ist allerdings etwas anderes als tatsächlich gekauft. Auch der Handel wartet ab. Laut EHI halten nur 26,6 Prozent der Befragten Investitionen in Agentic Commerce derzeit für wahrscheinlich. Für die Logistik ist ein Gedanke trotzdem schon heute relevant. Wenn Software Kaufentscheidungen vorbereitet, dürften strukturierte und verlässliche Angaben zu Verfügbarkeit und Lieferzeit an Gewicht gewinnen. Eine Studie von Arvato Systems und dem ECC Köln deutet in diese Richtung. Ein KI-Agent ist auf die Produkt- und Verfügbarkeitsinformationen angewiesen, auf die er zugreifen kann, ob über Shopseiten, Produktfeeds oder Schnittstellen. Zeigt ein Shop „sofort lieferbar“, obwohl der Artikel fehlt, kann auch ein KI-Agent diese falsche Information übernehmen. Die Enttäuschung landet am Ende beim Kunden und beim Händler. Die Entscheidung dahinter ist unspektakulär: Warenwirtschaft, Lagerverwaltung und Produktfeeds müssen so verbunden sein, dass Bestände und Lieferzusagen stimmen. Das zahlt sich auch dann aus, wenn der erste Agent noch auf sich warten lässt. 4. Bei Retouren entscheidet die Durchlaufzeit Retouren gehören seit Langem zum Onlinehandel. Retourenforscher Björn Asdecker von der Universität Bamberg schätzte für 2025 rund 550 Millionen zurückgeschickte Pakete. Die Bearbeitung kostet laut EHI meist zwischen 1 und 15 Euro pro Artikel. Neu ist der rechtliche Rahmen. Seit dem 19. Juli 2026 dürfen große Unternehmen unverkaufte Kleidung, Bekleidungszubehör und Schuhe grundsätzlich nicht mehr vernichten, auch wenn es sich um funktionsfähige Retouren handelt. Ausnahmen gelten etwa bei Sicherheits- oder Gesundheitsrisiken. Für mittlere Unternehmen greift das Verbot ab Juli 2030, kleine und Kleinstunternehmen sind ausgenommen. Das Vernichtungsverbot erhöht den Druck, sich mit dem verbleibenden Warenwert einer Retoure zu befassen. Neben den Bearbeitungskosten zählt vor allem, wie schnell und zu welchem Preis ein Artikel erneut verkauft werden kann. Bei Saisonware kostet jeder Tag zwischen Wareneingang und erneuter Verfügbarkeit Marge. Händler sollten deshalb festlegen, wie schnell eine Rücksendung geprüft, aufbereitet und wieder eingebucht wird. Und was mit Ware passiert, die sich nicht mehr als Neuware verkaufen lässt: B-Ware, Zweitvermarktung oder Spende. Was Händler jetzt tun können Zollregeln, Verpackungsvorgaben, KI-gestützte Kaufentscheidungen und das Vernichtungsverbot betreffen unterschiedliche Abteilungen. Sie verlangen aber dasselbe: verlässliche Daten und Prozesse, die auch bei steigendem Bestellvolumen funktionieren. In den kommenden Jahren dürfte sich zeigen, welche Händler ihre Logistik als Teil des Geschäftsmodells steuern und welche sie weiterhin vor allem als Kostenstelle führen. Auf die nächste Frist zu warten, ist dabei keine gute Strategie. Ein sinnvoller Anfang sind drei Kennzahlen: die Qualität der Artikelstammdaten, die Bestandsgenauigkeit und die Durchlaufzeit von Retouren. Wer weiß, wo seine Ware liegt, wie sie effizient verschickt wird und wie schnell Rückläufer wieder verkaufsfähig sind, hat für alle vier Entwicklungen dieselbe Grundlage gelegt.

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