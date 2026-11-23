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46 Prozent der US-Verbraucher, die auf Rat eines KI-Assistenten eingekauft haben, schickten binnen eines Jahres mindestens einen der empfohlenen Artikel zurück, zitiert Retail-News.de eine Studie von Blue Yonder. Bei der Generation Z seien es 56 Prozent. Häufigster Grund: Die Ware weiche von der Beschreibung ab oder habe die falsche Größe oder Passform. Nur jeder fünfte Befragte traue KI eine verlässliche Größenberatung zu. Blue Yonder mache Produktdaten verantwortlich, die für die klassische Suche geschrieben seien und nicht für Chatbots, die individuell beraten.

KI-Empfehlungen erhöhen das Retourenrisiko im Onlinehandel Künstliche Intelligenz gewinnt im Onlinehandel an Einfluss, bringt aber neue Risiken für Händler mit sich. Laut der Consumer Retail Returns Survey 2026 von Blue Yonder haben 46 Prozent der US-Verbraucher, die auf Empfehlung eines KI-Assistenten gekauft haben, innerhalb eines Jahres mindestens einen empfohlenen Artikel zurückgeschickt. Retail-News.de verweist dabei auf deutliche Unterschiede zwischen Altersgruppen: In der Generation Z liegt die Retourenquote nach KI-Empfehlungen bei 56 Prozent. Für die internationale Untersuchung wurden mehr als 5.000 Menschen in den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Australien befragt. Darunter waren 2.000 US-Verbraucher. In den USA haben bereits 24 Prozent der Befragten ein Produkt gekauft, nachdem ein KI-Assistent oder Chatbot es empfohlen hatte. Besonders stark nutzen jüngere Kundengruppen solche Empfehlungen: 43 Prozent der Generation Z und 36 Prozent der Millennials berichten von entsprechenden Käufen. Die häufigsten Rücksendegründe zeigen, wo die Probleme entstehen. 36 Prozent der betroffenen US-Kunden nennen Abweichungen zwischen Produktbeschreibung und gelieferter Ware. Weitere 23 Prozent verweisen auf eine falsche Größe oder unpassende Passform. Damit treffen KI-Empfehlungen auf ein bekanntes Handelsproblem: Kundenerwartungen entstehen durch Daten, Bilder und Beschreibungen, die im Kaufmoment verbindlich wirken.

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Blue Yonder sieht eine zentrale Ursache in Produktinformationen, die für klassische Suchfunktionen erstellt wurden. Chatbots benötigen jedoch Daten, die individuelle Beratung, Größenhinweise und Produkteigenschaften präzise abbilden. Genau hier bleibt das Vertrauen der Kunden begrenzt: Nur 20 Prozent der US-Befragten trauen KI-Systemen eine verlässliche Größen- oder Eigenschaftsberatung zu. Bei der Generation Z sind es 36 Prozent, bei Babyboomern lediglich neun Prozent. Retourenbedingungen bleiben ein Faktor für Kundenbindung Die Studie zeigt zugleich, wie sensibel Verbraucher auf Rückgaberegeln reagieren. Mehr als die Hälfte der US-Befragten hat sich bereits wegen besserer Retourenbedingungen für einen bestimmten Anbieter entschieden. 29 Prozent geben an, im vergangenen Jahr wegen verschärfter Rückgaberegeln nicht mehr bei einem Händler gekauft zu haben. In der Generation Z beträgt dieser Anteil sogar 47 Prozent. Auch eine Begrenzung von Rücksendungen nach individueller Retourenquote kann Folgen haben. Würden Händler solche Einschränkungen einführen, würden 82 Prozent der US-Verbraucher ihre Einkäufe reduzieren oder ganz einstellen. Zudem empfinden 24 Prozent eine automatisierte Überwachung des Rücksendeverhaltens als Eingriff in ihre Privatsphäre. Kostenlose Rücksendungen sind je nach Markt unterschiedlich wichtig Kostenfreie Retouren bleiben in den USA besonders relevant. 63 Prozent der US-Verbraucher wären nicht bereit, für eine Rücksendung eine Gebühr zu zahlen. Damit ist die Ablehnung unter den fünf untersuchten Ländern dort am stärksten. In Deutschland lehnen 37 Prozent Rücksendegebühren grundsätzlich ab, in Frankreich 39 Prozent. Für US-Kunden zählen neben kostenlosem Rückversand auch schnelle Erstattungen. Gleichzeitig zeigen sich Alternativen zur klassischen Retoure: 51 Prozent der US-Befragten würden eine Gutschrift für spätere Einkäufe akzeptieren, wenn sie den Artikel behalten dürfen. Bereits 55 Prozent wurden nach eigenen Angaben innerhalb eines Jahres aufgefordert, einen eigentlich zur Rückgabe vorgesehenen Artikel zu behalten. Für Händler rückt damit die Qualität der Produktdaten stärker in den Fokus — mit einer gemessenen Retourenquote von 46 Prozent nach KI-gestützten Käufen in den USA.

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