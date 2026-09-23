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„PAYBACK Produkte“ startet als Beta in der App. Händler bekommen einen zusätzlichen Verkaufskanal, müssen aber Kategorie-Fit, Provisionen und Servicepflichten sauber rechnen.

Payback öffnet seine App für den direkten Produktverkauf externer Händler. Der neue Bereich „PAYBACK Produkte“ ist am 23. September 2026 als frühe Beta in Deutschland gestartet. Kundinnen und Kunden sollen dort aus tausenden Produkten wählen, in der App bezahlen und automatisch Punkte sammeln können. Für Händler ist das mehr als eine zusätzliche Coupon-Fläche: Payback rückt in den Checkout vor und wird damit relevanter für Umsatz, Kundenzugang und Sortimentssteuerung. Nach der Payback-Mitteilung zum Start umfasst die Beta zunächst Elektronik, Wohnen, Heim & Garten, Mode und Sport. Suche, Bezahlung und Bestellbestätigung laufen innerhalb der App. Der Bereich ist aktuell unter „Services“ verfügbar; Sortiment, Verkäuferzahl und Funktionen sollen in den kommenden Monaten ausgebaut werden. Vom Loyalty-Traffic zum App-Checkout Bisher war Payback für viele Händler vor allem Reichweiten-, Coupon- und Loyalty-Infrastruktur. Mit „PAYBACK Produkte“ werden Produkte nicht nur beworben oder in Partner-Shops weitergeleitet, sondern direkt in der Payback-App verkauft. Payback beschreibt den Dienst als Ergänzung zu seinem bestehenden E-Commerce-Marktplatz mit mehr als 700 Partnern. Das neue Modell basiert laut Unternehmen auf ausgewählten bestehenden Payback-Partnern sowie weiteren Händlern und Marken; technologisch nennt Payback unter anderem Mirakl.

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Damit entsteht ein zusätzlicher Marktplatzkanal mit eingebautem Punkteanreiz. Entscheidend ist für Händler nicht allein die von Payback seit Jahren kommunizierte Reichweite von 35 Millionen Kundinnen und Kunden. Wichtiger wird, ob die konkrete App-Fläche in der Beta genug qualifizierte Nachfrage für die eigene Kategorie erzeugt und ob sich Gebühren, Aufwand und Zusatzumsatz rechnen. Was Seller vor dem Einstieg prüfen müssen Auf der Seller-Seite zu PAYBACK Produkte wirbt Payback mit 35 Millionen Kunden und 18 Millionen aktiven App-Nutzern. Händler sollen Preis, Sortiment, Lager und Content selbst kontrollieren können. Die Anbindung soll über Mirakl, API oder Aggregatoren möglich sein. Öffentlich nennt Payback ein Preismodell aus 39,95 Euro Grundgebühr pro Monat und 7 bis 16 Prozent Provision je nach Kategorie. Payback-Punkte pro Transaktion sollen laut Partnerseite für Seller keine zusätzlichen Kosten verursachen. Für Entscheider ist das der erste Rechenblock: Grundgebühr, Kategorieprovision, Integrationsaufwand, Datenpflege und operative Marktplatzkosten müssen gegen die erwartete zusätzliche Nachfrage gestellt werden. Wer bereits auf Mirakl-basierten Online-Marktplätzen verkauft, dürfte schneller anschließen können als Händler ohne standardisierte Produktdaten, Bestandslogik und Marktplatzprozesse. Offen bleibt aber, welche Anforderungen Payback im Einzelfall stellt. Im Anfrageformular werden unter anderem Firmensitz, Lager in der EU, deutsche Umsatzsteuer-ID, Retourenabwicklung in der EU, deutschsprachiger Kundenservice, SKU-Zahl, Kategorie und Marktplatzerfahrung abgefragt. Das spricht für einen Kanal, der eher auf professionell marktplatzfähige Händler zielt als auf spontane Longtail-Anbieter. Für wen der Kanal interessant werden kann Naheliegend ist „PAYBACK Produkte“ für Sortimente mit breiter Konsumnachfrage, stabilen Produktdaten und kalkulierbaren Retourenquoten. Die bereits genannten Kategorien Elektronik, Fashion, Möbel, Heim & Garten und Sport passen zu diesem Profil. Händler mit sehr niedrigen Margen müssen die Provisionen von 7 bis 16 Prozent besonders sorgfältig prüfen. Bei höhermargigen Produkten kann der Punkteanreiz dagegen ein Instrument sein, um Conversion in einer App-Umgebung zu erhöhen, ohne sofort den Endpreis zu senken. Eine zweite Entscheidungsfrage betrifft den Kundenzugang. Payback bringt Loyalty-Daten, Coupon-Mechanik und tägliche App-Nutzung in den Kanal ein. Das kann Reichweite schaffen, erhöht aber auch die Abhängigkeit von einer Oberfläche, deren Regeln Payback setzt. Wer dort verkauft, konkurriert künftig nicht nur über Preis und Sortiment, sondern auch um Sichtbarkeit innerhalb der App. Belastbar wird der Nutzen erst, wenn Händler echte Kennzahlen zu Traffic, Conversion, Retouren, Servicefällen und Wiederkäufen sehen.

Warum der Schritt in die Marktplatzdebatte passt Exciting Commerce ordnet den Start als Teil größerer Marktplatz- und AI-Ambitionen von Payback ein. Für den Onlinehandel passt der Schritt in eine breitere Entwicklung: Cashback- und Loyalty-Apps beanspruchen mehr Werbe- und Transaktionsbudget, während im Agentic Commerce neue Oberflächen zwischen Kundinnen, Kunden und Shop treten. Zuletzt zeigte etwa Alipay, wie Zahlungs- und App-Ökosysteme Einkaufspfade enger an sich binden wollen; auch die Debatte über KI und Cashback-Apps weist in diese Richtung. Payback ist damit noch nicht der nächste große Vollsortimentsmarktplatz. Der Start ist ausdrücklich eine frühe Beta, und bislang nennt Payback keine Transaktionszahlen, Händlerliste oder Leistungswerte für den neuen Bereich. Genau deshalb sollten Händler den Kanal zunächst wie einen kontrollierten Test behandeln: Kategorie-Fit klären, Onboarding-Aufwand schätzen, Konditionen sichern und die ersten Leistungsdaten gegen bestehende Marktplätze und den eigenen Shop benchmarken. Der nächste belastbare Prüfpunkt ist der von Payback angekündigte Ausbau von Sortiment, Verkäuferzahl und Funktionen in den kommenden Monaten.

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Redaktion Peter Kaczmarek Redakteur Peter Kaczmarek ist Mitgründer und Geschäftsführer der bitfuel GmbH. Sein Fokus liegt auf digitaler Markenentwicklung, Experience Design und KI-Automationen. Alle Beiträge