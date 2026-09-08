Händler aus Deutschland und sieben weiteren EU-Ländern dürfen künftig über Tiktok Shop nach Großbritannien verkaufen, berichtet Ecommercenews.eu. Der Pilot starte am 21. September, breiter gehe es ab dem 19. Oktober los. Den Versand über den Kanal müsse aber jeder Händler selbst organisieren: Er wähle den Lieferdienstleister, zahle ihn und, vor allem: hafte, wenn das Paket nicht ankomme. Umgekehrt stehe britischen Händlern der Weg in zwölf europäische Märkte offen.
TikTok Shop erweitert seinen grenzüberschreitenden Handel in Europa: Händler aus Deutschland und sieben weiteren EU-Staaten können künftig ihre Produkte über die Plattform an Kundinnen und Kunden in Großbritannien verkaufen. Darüber berichtet Ecommercenews.eu. Der Schritt stärkt TikToks Rolle im Social Commerce und macht den britischen Markt für ausgewählte europäische Verkäufer direkt über TikTok Shop erreichbar.
Start mit acht EU-Ländern
Zum Kreis der zugelassenen EU-Märkte zählen Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, die Niederlande, Polen und Spanien. Ein Pilotprogramm für ausgewählte Verkäufer soll am 21. September beginnen. Der breitere Rollout ist für den 19. Oktober vorgesehen. Großbritannien ist für TikTok Shop ein etablierter Markt: Die Plattform ist dort seit fast fünf Jahren aktiv, mehr als 300.000 kleine Unternehmen nutzen sie bereits.
Die Öffnung knüpft an TikToks jüngste Expansion in Europa an. Mitte Juni startete TikTok Shop in Österreich, Belgien, den Niederlanden und Polen. Mit „Sell Across Europe“ entwickelte sich die Plattform zu einem paneuropäischen Marktplatz, über den Verkäufer Verbraucher in zwölf europäischen Ländern erreichen können. Der Dienst innerhalb der EU unterstützt zudem die Lokalisierung von Produktbeschreibungen, was den Eintritt in weitere Märkte erleichtert.
Versand bleibt Aufgabe der Händler
Für Verkäufe nach Großbritannien setzt TikTok Shop ausschließlich auf das Modell „Ship by Seller“. Damit liegt die Logistik vollständig beim jeweiligen Händler: Er wählt den Paketdienst, bezahlt den Versand und betreut die Kundschaft, falls eine Lieferung scheitert. TikTok Shop formuliert es entsprechend klar: Verkäufer wählen den Kurier, tragen die Kosten und kümmern sich um den Kundenkontakt, wenn beim Versand etwas schiefläuft.
Der Zugang ist an weitere Bedingungen geknüpft. Händler müssen bereits in einem berechtigten EU-Markt auf TikTok Shop aktiv sein, ein Konto in gutem Zustand führen und aktuelle Verkäufe vorweisen. Zudem dürfen keine erheblichen ausstehenden negativen Salden bestehen. Damit öffnet TikTok Shop den Kanal zunächst für Verkäufer, deren Kontostatus und Performance den Anforderungen entsprechen.
Britische Verkäufer erhalten Zugang zu Europa
Die Öffnung verläuft in beide Richtungen. Verkäufer aus Großbritannien sollen über TikTok Shop künftig Kundinnen und Kunden auf dem europäischen Festland erreichen können. Sie können die zwölf Länder bedienen, die Teil des „Sell Across Europe“-Netzwerks sind. Die Teilnahme wird dabei in Echtzeit anhand des aktuellen Kontostatus und der Verkäuferleistung bewertet.
Für europäische Händler entsteht damit ein zusätzlicher Vertriebskanal in einem reifen TikTok-Shop-Markt. Zugleich steigt die operative Verantwortung, weil der Versand nach Großbritannien vollständig selbst organisiert werden muss. Die nächsten konkreten Schritte sind der Pilot am 21. September und der breitere Start am 19. Oktober.
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