TikTok Shop erweitert seinen grenzüberschreitenden Handel in Europa: Händler aus Deutschland und sieben weiteren EU-Staaten können künftig ihre Produkte über die Plattform an Kundinnen und Kunden in Großbritannien verkaufen. Darüber berichtet Ecommercenews.eu. Der Schritt stärkt TikToks Rolle im Social Commerce und macht den britischen Markt für ausgewählte europäische Verkäufer direkt über TikTok Shop erreichbar.

Start mit acht EU-Ländern

Zum Kreis der zugelassenen EU-Märkte zählen Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, die Niederlande, Polen und Spanien. Ein Pilotprogramm für ausgewählte Verkäufer soll am 21. September beginnen. Der breitere Rollout ist für den 19. Oktober vorgesehen. Großbritannien ist für TikTok Shop ein etablierter Markt: Die Plattform ist dort seit fast fünf Jahren aktiv, mehr als 300.000 kleine Unternehmen nutzen sie bereits.

Die Öffnung knüpft an TikToks jüngste Expansion in Europa an. Mitte Juni startete TikTok Shop in Österreich, Belgien, den Niederlanden und Polen. Mit „Sell Across Europe“ entwickelte sich die Plattform zu einem paneuropäischen Marktplatz, über den Verkäufer Verbraucher in zwölf europäischen Ländern erreichen können. Der Dienst innerhalb der EU unterstützt zudem die Lokalisierung von Produktbeschreibungen, was den Eintritt in weitere Märkte erleichtert.