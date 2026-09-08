Amazon erweitert seinen offiziellen britischen WhatsApp-Kanal um eine KI-gestützte Einkaufsberatung. Nutzerinnen und Nutzer können auf eine Nachricht von Amazon antworten, um Angebote zu finden, Produktempfehlungen zu erhalten oder Alternativen zu entdecken. Der eigentliche Kauf bleibt außerhalb von WhatsApp: Bestellt wird weiterhin in der Amazon-App oder auf der Website. Über die Neuerung berichtet Channelx.world.

Produktsuche direkt im Chat

Der Assistent reagiert auf konkrete Fragen und kann bei Bedarf nachfassen. Im von Channelx.world beschriebenen Beispiel fragte ein Nutzer nach dem besten Fliegenspray. Der Dienst wollte zunächst wissen, ob das Produkt für den Haushalt, für Pferde oder als persönlicher Insektenschutz gedacht sei. Nach der Auswahl „für den Haushalt“ zeigte Amazon verschiedene Optionen, darunter zwei führende Marken. Anschließend fragte der Assistent, ob haustiersichere Varianten, Angebote oder Plug-in-Alternativen gewünscht seien.

Damit positioniert Amazon den Kanal als zusätzliche Such- und Empfehlungsebene für den Einkauf. Die Funktion soll auch dann nützlich sein, wenn Kundinnen und Kunden bereits wissen, wonach sie suchen. In diesem Fall kann der Assistent alternative Vorschläge, Deals oder verwandte Produkte anzeigen. Für den Online-Einkauf entsteht so ein niedrigschwelliger Einstieg über einen Messenger, ohne dass der Checkout in WhatsApp verlagert wird.