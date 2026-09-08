Amazon integriert in seinen offiziellen britischen WhatsApp-Kanal eine KI-Einkaufsberatung, berichtet Channelx.world. WhatsApp-Nutzer könnten auf eine Amazon-Nachricht antworten, um dann, gegebenenfalls nach Rückfragen, Angebote und Empfehlungen zu erhalten. Der Kauf erfolge in der Amazon-App oder im Web. Der Assistent würde keine vertraulichen Daten abfragen; Amazon speichere die Chats nach Sitzungsende nicht. Auch seien über den Kanal keine Gespräche mit dem Kundenservice möglich.
Amazon erweitert seinen offiziellen britischen WhatsApp-Kanal um eine KI-gestützte Einkaufsberatung. Nutzerinnen und Nutzer können auf eine Nachricht von Amazon antworten, um Angebote zu finden, Produktempfehlungen zu erhalten oder Alternativen zu entdecken. Der eigentliche Kauf bleibt außerhalb von WhatsApp: Bestellt wird weiterhin in der Amazon-App oder auf der Website. Über die Neuerung berichtet Channelx.world.
Produktsuche direkt im Chat
Der Assistent reagiert auf konkrete Fragen und kann bei Bedarf nachfassen. Im von Channelx.world beschriebenen Beispiel fragte ein Nutzer nach dem besten Fliegenspray. Der Dienst wollte zunächst wissen, ob das Produkt für den Haushalt, für Pferde oder als persönlicher Insektenschutz gedacht sei. Nach der Auswahl „für den Haushalt“ zeigte Amazon verschiedene Optionen, darunter zwei führende Marken. Anschließend fragte der Assistent, ob haustiersichere Varianten, Angebote oder Plug-in-Alternativen gewünscht seien.
Damit positioniert Amazon den Kanal als zusätzliche Such- und Empfehlungsebene für den Einkauf. Die Funktion soll auch dann nützlich sein, wenn Kundinnen und Kunden bereits wissen, wonach sie suchen. In diesem Fall kann der Assistent alternative Vorschläge, Deals oder verwandte Produkte anzeigen. Für den Online-Einkauf entsteht so ein niedrigschwelliger Einstieg über einen Messenger, ohne dass der Checkout in WhatsApp verlagert wird.
Sicherheit, Verifizierung und Grenzen
Amazon weist darauf hin, dass das WhatsApp-Geschäftskonto an einem grünen oder blauen Verifizierungsabzeichen neben dem Namen erkennbar ist. Außerdem soll Amazon immer über dieselbe Telefonnummer Kontakt aufnehmen: +44-2039420155. Vertrauliche Informationen werden nach den Angaben des Unternehmens nicht über WhatsApp abgefragt. Falls eine Anmeldung erforderlich ist, werden Nutzerinnen und Nutzer zu ihrem Amazon-Konto weitergeleitet.
Auch beim Datenschutz setzt Amazon klare Grenzen: Die Unterhaltung werde nach dem Ende der Sitzung nicht gespeichert und nicht zur Personalisierung künftiger Interaktionen genutzt. Zugleich macht Amazon transparent, dass es sich um einen Assistenten auf Basis von KI handelt. Die Antworten können daher fehlerhaft sein und sollten entsprechend geprüft werden.
Kein Ersatz für den Kundenservice
Der WhatsApp-Kanal unterstützt keine Echtzeitgespräche mit Mitarbeitenden des Amazon-Kundenservice. Für Hilfe verweist Amazon auf die regulären Support-Optionen und den Kundenservice. Nutzerinnen und Nutzer können zudem in ihren Kommunikationseinstellungen festlegen, welche Arten von WhatsApp-Nachrichten sie erhalten möchten, etwa Bestell- oder Werbeupdates. Wer keine Nachrichten mehr bekommen will, kann jederzeit STOP in den Chat schreiben oder die Einstellungen im Amazon-Konto ändern.
Für Minderjährige gelten die Amazon-Dienste nur unter Einbeziehung eines Elternteils oder einer erziehungsberechtigten Person. Der neue WhatsApp-Einkaufsassistent bleibt damit ein ergänzender Beratungskanal mit klar definiertem Funktionsumfang: Empfehlungen und Angebote im Chat, Bestellung über App oder Web, kein Kundendienstgespräch und Kontakt über die Nummer +44-2039420155.
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