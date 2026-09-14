Ein vergessener Login kann im E-Commerce direkt Umsatz kosten. Laut einer neuen HostingAdvice-Umfrage haben mehr als die Hälfte der Amerikaner bereits einen Online-Kauf abgebrochen, weil sie ihr Passwort vergessen hatten oder der Login nicht funktionierte, berichtet Wwd.com. Besonders deutlich ist der Effekt bei der Generation Z: 72 Prozent dieser Altersgruppe sollen schon wegen Login-Problemen abgesprungen sein. Bei Babyboomern liegt der Wert mit 37 Prozent deutlich niedriger.

Die Ergebnisse zeigen, wie stark Authentifizierung inzwischen zur Kundenerfahrung gehört. Jüngere Käufer sind an entsperrte Smartphones, Gesichtserkennung und Fingerabdruck gewöhnt. Das Eintippen eines weiteren Passworts wirkt im Online-Einkauf schneller wie ein Hindernis. HostingAdvice beschreibt diese Erwartung als Folge reibungsloser digitaler Routinen: Wenn ein Gerät die Identität in Sekunden erkennt, erscheint ein komplizierter Shop-Login als vermeidbarer Bruch im Kaufprozess.

Passwörter bleiben ein Sicherheitsanker, werden aber zum Reibungspunkt

Die Umfrage legt nicht nahe, Passwörter ersatzlos abzuschaffen. Sie bleiben ein wichtiger Bestandteil digitaler Sicherheit. Für Händler und Plattformen rückt jedoch die Frage in den Vordergrund, wie schnell und verständlich der Zugang wiederhergestellt werden kann. Passkeys, biometrische Verfahren oder bessere Recovery-Prozesse können helfen, Kaufabbrüche zu reduzieren, ohne Schutzmechanismen aufzugeben.