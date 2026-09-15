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Ebay macht die Rücksendung neuer Fahrzeugteile kostenlos, meldet Vau-Max.de. Käufer in Deutschland könnten qualifizierte Artikel ab zehn Euro binnen 30 Tagen zurücksenden, ohne dafür zahlen zu müssen – vorausgesetzt, der Zustand laute „Neu“ oder „Neu: Sonstige“ und der Verkäufer sei ein gewerblicher Anbieter. Außen vor blieben Gebrauchtteile, Auktionen, Reifen, Batterien, sperrige Ware und Auslandsbestellungen. Bei berechtigten Rückgaben trage Ebay für die Händler die Hälfte der Kosten für das Standard-Rücksendeetikett.

Ebay senkt Rücksendekosten bei neuen Fahrzeugteilen Ebay führt in Deutschland eine kostenlose Rückgabe für viele neue Fahrzeugteile und Zubehörartikel ein. Wie Vau-Max.de berichtet, können qualifizierte Artikel ab einem Preis von zehn Euro künftig ohne zusätzliche Rücksendekosten retourniert werden. Die Regelung gilt, wenn der Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung im Rahmen des Widerrufsrechts zurückgesendet wird. Hintergrund ist ein verbreitetes Problem beim Online-Kauf von Ersatzteilen: Auch detaillierte Fahrzeugdaten, Schlüsselnummern oder lange Kompatibilitätslisten verhindern nicht immer Fehlkäufe. Passt ein geliefertes Teil am Ende doch nicht, entstehen für Käuferinnen und Käufer bislang häufig zusätzliche Kosten. Ebay reagiert darauf mit einer Regelung, die den Online-Einkauf von Fahrzeugteilen transparenter und kalkulierbarer machen soll. Klare Bedingungen für kostenlose Retouren Die kostenlose Rückgabe ist an mehrere Voraussetzungen geknüpft. Der Artikel muss den Zustand „Neu“ oder „Neu: Sonstige“ haben und von einem gewerblichen Anbieter verkauft werden. Zudem müssen sich sowohl der Artikel als auch der Käufer in Deutschland befinden. Für qualifizierte Käufe gilt ein Mindestpreis von zehn Euro.

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Nicht erfasst sind Gebrauchtteile, Auktionsartikel, Reifen, Batterien und andere Gefahrstoffe. Ebenfalls ausgenommen bleiben schwere oder sperrige Waren, Artikel zur Abholung, Speditionslieferungen sowie internationale Bestellungen. Damit grenzt Ebay die neue Rückgaberegelung deutlich auf standardisierte, neue Fahrzeugteile und Zubehörartikel ein. Auch Verkäufer werden teilweise entlastet Die Kostenregelung betrifft nicht allein Käuferinnen und Käufer. Bei berechtigten Rückgaben übernimmt Ebay für die Händler 50 Prozent der Kosten eines über die Plattform bereitgestellten Standard-Rücksendeetiketts. Damit soll die Belastung für gewerbliche Anbieter begrenzt werden, wenn ein qualifizierter Artikel im Rahmen der neuen Regelung zurückgeht. Für den Markt ist die Änderung vor allem deshalb relevant, weil Fahrzeugteile zu den Produktgruppen mit erhöhter Unsicherheit bei der Passgenauigkeit zählen. Selbst bei sorgfältiger Prüfung kann die tatsächliche Kompatibilität vom Angebot abweichen. Die neue Regelung setzt genau an diesem Punkt an und reduziert das finanzielle Risiko einer Rücksendung. Ebay will mit dem Schritt das Vertrauen in den Kauf neuer Fahrzeugteile stärken. Für Käufer gilt die kostenlose Rückgabe bei qualifizierten Artikeln ab 10 Euro, sofern die Rücksendung innerhalb von 30 Tagen erfolgt und die genannten Ausschlüsse nicht greifen.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge