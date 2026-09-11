Ab September 2026 schaltet eBay deutsche Händler für ein Hub-Modell im Nicht-EU-Versand frei. Entscheidend sind Retourenschutz, Artikelgrenzen und Opt-out-Prüfung.

Operativ verschiebt eBay die Schnittstelle im Cross-Border-Geschäft. Verkäufer schicken die Bestellung wie eine Inlandssendung an das Versandzentrum im Gewerbepark Unit 1.1, Hamborner Straße 34, 47166 Duisburg. Danach übernimmt eBay laut Portal Zollabwicklung, internationalen Weitertransport, Tracking und Rücksendungen. Für Händler verlagert sich die Kosten- und Prozessverantwortung damit auf den planbareren Inlandsteil bis zum Hub, statt den kompletten internationalen Transport selbst zu steuern.

Damit ist das Programm weniger eine reine Versand -Option als eine betriebliche Entscheidung für Sortiment, Ländersteuerung und Retourenkalkulation. Die maßgeblichen Programmdetails beschreibt eBay im eBay-Verkäuferportal zum Internationalen Versand . Dokumentiert ist dort ausdrücklich der weltweite Versand außerhalb der EU. Für Verkäufe innerhalb der EU arbeitet eBay nach eigenen Angaben an einer späteren Lösung, die freigeschaltete Konten optional in den Versandeinstellungen aktivieren können.

eBay bereitet für deutsche Händler ein neues Hub-Modell im internationalen Versand außerhalb der EU vor. Berechtigte Seller sollen von September 2026 bis Anfang 2027 schrittweise für „eBay Internationaler Versand“ freigeschaltet werden. Die Sendung geht dann nicht mehr direkt zum Kunden im Drittland, sondern zunächst an ein deutsches Versandzentrum in Duisburg. Ab Annahme beziehungsweise Scan im Hub will eBay nach eigener Darstellung die Auszahlung des Verkäufers schützen – auch dann, wenn es später auf der internationalen Strecke Probleme gibt oder der Käufer retourniert.

Wichtig bleibt die korrekte Abwicklung in den bestehenden Routinen. Verkäufer sollen die eBay Virtual Tracking Number, kurz eVTN, wie angegeben in die Adresse aufnehmen. Versandetiketten, Lieferscheine und Referenznummern bleiben laut eBay grundsätzlich dieselben; die Versandkosten an den Seller richten sich nach den hinterlegten Inlandsversandkosten. Wer Tracking-Prozesse anpasst, sollte das mit bestehenden Marktplatzabläufen abgleichen. etailment hatte zuletzt über die DHL-Päckchen-Tracking-Erweiterung bei eBay berichtet.

Retouren verändern die Kalkulation

Der eigentliche Hebel liegt nicht im Transporttarif, sondern im Schutz nach dem Hub-Scan. eBay schreibt, Seller behielten ihre Auszahlung auch bei Rücksendungen; Rückerstattungen an Käufer übernehme eBay ohne Kosten für den Verkäufer. Zurückgesendete Artikel gehen allerdings nicht an den Händler zurück, sondern laut eBay an einen externen Dienstleister oder werden verwertet.

Für Händler mit niedrigen Einzelwerten oder schwer kalkulierbaren Rücksendekosten kann das attraktiv sein. Bei knappen Beständen, Sammlerware oder Artikeln mit hohem Wiederverkaufswert muss dagegen berücksichtigt werden, dass retournierte Ware aus dem Programm nicht mehr ins eigene Lager zurückkommt. Auch die Käuferseite bleibt relevant: Internationale Versandkosten sowie Einfuhrabgaben und Steuern tragen Käuferinnen und Käufer im Checkout. Dass eBay für Seller keine zusätzlichen Programmnutzungsgebühren nennt und internationale Verkaufsgebühren entfallen sollen, ist eine Unternehmensangabe – keine Garantie für bessere Abschlussquoten in den jeweiligen Auslandsmärkten.

Artikelgrenzen und Ausschlüsse prüfen

Die automatische Freischaltung gilt nicht für jedes Angebot. Nach eBay-Angaben müssen Artikel bei ebay.de eingestellt sein, physisch in Deutschland liegen und die Programmgrenzen erfüllen. Der Artikelwert darf bis zu 1.000 Euro pro Sendung betragen, ohne Zölle, Versandkosten und mögliche Käuferschutzgebühren. Pakete müssen unter 120 Zentimeter Länge sowie unter 60 Zentimeter Höhe und Breite bleiben; das verpackte Paket darf höchstens 31,5 Kilogramm wiegen.

Hinzu kommen Kategorie- und Exportbeschränkungen, etwa für bestimmte Gefahrgüter, Waffen, Alkohol, Tiere, Pflanzen, Medikamente, E-Bikes oder problematische Batterien. Händler sollten deshalb nicht nur Packzettel und Prozesse vorbereiten, sondern vor allem das Sortiment prüfen: Welche Artikel sollen außerhalb der EU sichtbar werden, welche Länder bleiben ausgeschlossen und welche Angebote sollten wegen Regulierung, Gewährleistung oder Warenwert bewusst ausgenommen werden? eBay erlaubt Ausschlüsse auf Konto- und Angebotsebene. Weichen beide Ebenen voneinander ab, zählt laut Portal die zuletzt geänderte Einstellung für den jeweiligen Artikel. Ein Dashboard, das die Berechtigung jedes einzelnen Angebots ausweist, bietet eBay nach eigener FAQ derzeit nicht an.

Rechtliche Pflichten bleiben beim Verkäufer

Der Schutz durch eBay endet dort, wo gesetzliche Händlerpflichten beginnen. Gewerbliche Seller in der EU bleiben nach eBay-Darstellung weiterhin für Gewährleistungsansprüche ihrer Käufer verantwortlich. Auch Angaben zum Ursprungsland eines Artikels und die dafür nötigen Unterlagen bleiben am Ende beim Verkäufer. Wer Cross-Border-Sortimente skaliert, muss daher prüfen, ob die logistische Entlastung zu den rechtlichen und produktbezogenen Pflichten passt.

Die Ausgangsredaktion Wortfilter ordnet das Duisburger Modell als Teil einer breiteren eBay-Europa-Offensive ein und verweist unter anderem auf Übersetzungs- und Suchfunktionen. Belastbar dokumentiert ist für Händler zunächst das Nicht-EU-Programm im Verkäuferportal. Der nächste konkrete Prüfpunkt ist die Aktivierungsmail: eBay will sie mindestens 30 Tage vor der Kontoaktivierung senden. Bis dahin sollten Händler Ausschlussländer, Artikelgrenzen und Retourenlogik vorbereiten, statt die automatische Freischaltung ungeprüft laufen zu lassen.