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Remitly wird in 15 Ländern zusätzlicher Auszahlungsdienstleister bei Etsy, berichtet Channelx.world. Ab diesem Herbst könnten neue internationale Verkäufer den Anbieter schon beim Anlegen ihres Shops wählen. Ihre Einnahmen würden zunächst in Dollar gehalten, aber wären jederzeit in die Landeswährung umtauschbar. Für Remitly ist es der Schritt vom Privatkundengeschäft hin zur Zahlungsabwicklung für kleine und mittlere Unternehmen.

Remitly wird zusätzlicher Auszahlungsdienstleister auf Etsy Payments, der Zahlungsplattform von Etsy. Wie Channelx.world berichtet, startet die Partnerschaft in 15 Ländern. Ab Herbst können neue internationale Verkäufer in ausgewählten Märkten Remitly bereits beim Einrichten ihres Etsy-Shops als Anbieter für Auszahlungen auswählen. Mehr Flexibilität bei internationalen Auszahlungen Für Etsys globale Community aus kreativen Unternehmerinnen und Unternehmern geht es vor allem um verlässliche und pünktliche Auszahlungen. Etsy Payments soll Verkäufern weltweit sichere und flexible Lösungen bieten. Mit Remitly kommt eine weitere Option hinzu, über die Einnahmen auf lokale Bankkonten oder mobile Wallets ausgezahlt werden können. Damit setzt Etsy im Payment-Bereich auf zusätzliche Auswahl für internationale Verkäufer, die ihre bestehenden lokalen Finanzwege weiter nutzen möchten. Das Modell sieht vor, dass Etsy-Verkäufer ihre Einnahmen über Remitly zunächst in US-Dollar halten können. Anschließend lassen sich die Beträge nach eigenem Ermessen in die jeweilige Landeswährung umtauschen und auf Bankkonten oder mobile Wallets übertragen. Diese Struktur gibt Verkäufern mehr Kontrolle über Zeitpunkt und Abwicklung der Umrechnung. Im Vordergrund steht dabei ein flexiblerer Zugriff auf internationale Einnahmen, ohne dass Etsy eine grundlegende Änderung der bestehenden Zahlungsplattform kommuniziert.

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Remitly erweitert den Fokus auf Unternehmen Für Remitly ist die Kooperation ein strategischer Schritt über das klassische Privatkundengeschäft hinaus. Das Unternehmen ist bislang vor allem für Geldtransfers an Millionen privater Empfänger bekannt. Mit Etsy nutzt Remitly sein bestehendes Zahlungsnetzwerk nun für kleine und mittlere Unternehmen. Nach Angaben von Remitly ist Etsy der erste Marktplatzpartner des Unternehmens und zugleich ein Modell für weitere Anwendungen im Geschäftskundensegment. Die Partnerschaft positioniert Remitly näher an digitalen Verkaufsplattformen und internationalen Kleinstunternehmen. Gerade auf einem Marktplatz wie Etsy, auf dem viele Anbieter grenzüberschreitend verkaufen, sind Auszahlungen ein zentraler Teil der operativen Infrastruktur. Zusätzliche Anbieter können hier helfen, lokale Zahlungsgewohnheiten besser abzubilden. Remitly verweist dabei auf die lokalen Banken und Wallets, die viele Verkäufer bereits verwenden. Für Etsy bedeutet die Integration eine Erweiterung der Auswahl innerhalb von Etsy Payments, ohne dass im vorliegenden Bericht Details zu Gebühren, konkreten Ländern oder Wechselkursbedingungen genannt werden. Offen bleibt damit, wie stark die neue Option im Alltag der Verkäufer genutzt wird und welche Märkte zum Start umfasst sind. Fest steht: Der Rollout ist für diesen Herbst vorgesehen und umfasst zunächst 15 Länder.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge