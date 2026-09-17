Indiens Bezahlschnittstelle UPI kostet Händler bald Geld: Ab 15. Oktober fällt auf ausgewählte Zahlungen über 2.000 Rupien (rund 20 Dollar) eine Gebühr von 0,4 Prozent an, berichtet Reuters.com. Damit ende eine mehr als sechsjährige Gratisära, deren Kosten bislang Banken und Zahlungsdienstleister alleine trugen. Kleine Händler und Privatüberweisungen würden vorerst noch ausgenommen. Zum Vergleich: Kreditkarten kosten indische Händler rund 1,5 Prozent.

Indiens digitale Bezahlinfrastruktur steht vor einem spürbaren Kurswechsel: Für ausgewählte UPI-Zahlungen über 2.000 Rupien, umgerechnet rund 20 Dollar, soll ab dem 15. Oktober eine Gebühr fällig werden. Nach Angaben von Reuters.com liegt sie bei 0,4 Prozent. Damit endet eine mehr als sechsjährige Phase, in der Händler für diese Zahlungen keine direkten Kosten tragen mussten.

Neue Kostenverteilung im UPI-System

UPI gilt als zentrale Schnittstelle für digitale Zahlungen in Indien. Die bislang kostenlose Nutzung war ein wesentlicher Teil dieser Entwicklung, hatte aber eine klare finanzielle Kehrseite: Die Kosten lagen bisher bei Banken und Zahlungsdienstleistern. Mit der geplanten Gebühr verschiebt sich diese Last bei bestimmten Transaktionen erstmals stärker in Richtung Handel. Für den indischen Payment-Markt ist das ein relevanter Einschnitt, weil UPI über Jahre als besonders günstige Alternative zu klassischen Kartenmodellen positioniert war.

Die geplante Abgabe bleibt im Vergleich zu Kreditkartenzahlungen niedrig. Während für UPI-Zahlungen über der genannten Schwelle künftig 0,4 Prozent anfallen sollen, zahlen indische Händler bei Kreditkarten laut Reuters rund 1,5 Prozent. Der Abstand bleibt damit deutlich. Zugleich verändert sich das Signal: Aus einer vollständig gebührenfreien Infrastruktur für Händler wird bei größeren Zahlungen ein Modell mit moderater Kostenbeteiligung.

Ausnahmen begrenzen die unmittelbare Wirkung

Die Neuregelung betrifft nicht den gesamten Zahlungsverkehr. Kleine Händler und Privatüberweisungen würden vorerst ausgenommen. Dadurch wird die Belastung begrenzt und auf ausgewählte Zahlungen oberhalb der Schwelle konzentriert. Für Anbieter und Banken, die die Kosten bislang allein getragen haben, kann die neue Struktur jedoch die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Systems verbessern. Für Händler mit entsprechenden Warenkörben entsteht dagegen ein zusätzlicher Kostenfaktor, auch wenn dieser unter dem Niveau klassischer Kreditkartengebühren liegt.

Der Schritt zeigt, dass selbst sehr erfolgreiche digitale Bezahlsysteme langfristig eine belastbare Refinanzierung benötigen. Die politische und wirtschaftliche Balance bleibt sensibel: UPI soll niedrigschwellig bleiben, zugleich müssen Banken und Zahlungsdienstleister ihre Infrastruktur finanzieren. Der nächste konkrete Einschnitt ist klar datiert: Ab 15. Oktober sollen ausgewählte UPI-Zahlungen über 2.000 Rupien mit 0,4 Prozent bepreist werden.