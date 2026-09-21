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Ring öffnet sein Nachbarschaftsforum Ende Oktober 2026 für Großbritannien, berichtet Heise.de. Die Funktion in der App der Amazon-Tochter koste nichts und laufe auch ohne eigenes Ring-Gerät. Nur die Hundesuche „Search Party for Dogs“ verlange ein Abo, weil Türkameras entlaufene Vierbeiner automatisch erkennen und melden. Nutzer ziehen einen Radius zwischen 0,1 und fünf Meilen um ihre Wohnung, KI-Modelle sieben die Beiträge vor. Aufnahmen an Ermittlungsbehörden weiterzureichen, erlaubt Ring dort frühestens ab Jahresende.

Ring bringt Nachbarschaftsforum nach Großbritannien Die Amazon-Tochter Ring erweitert ihre App in Großbritannien um ein digitales Nachbarschaftsforum. Die Funktion startet offiziell am 21. Oktober 2026 und ist für britische Nutzer kostenlos verfügbar, berichtet Heise.de. Ein eigenes Ring-Gerät ist dafür nicht erforderlich. Damit positioniert Ring die App als Alternative zu lokalen WhatsApp- oder Facebook-Gruppen, in denen bislang viele Nachbarschaften Sicherheitsfragen, Fundmeldungen oder örtliche Hinweise organisieren. Der Anbieter vernetzter Türklingeln, der 2018 von Amazon übernommen wurde, will den Austausch stärker auf lokale Anliegen bündeln. Nutzer können einen Umkreis von 0,1 bis fünf Meilen um ihren Wohnort festlegen und sich darüber einem Nachbarschaftsforum anschließen. Beiträge dürfen anonym veröffentlicht werden. Verboten sind rechtswidrige Inhalte, Diskriminierung und Spekulationen. Zur Vorprüfung setzt Ring auf KI-Modelle; mögliche Verstöße werden anschließend von menschlichen Moderatoren geprüft. Hundesuche mit Abo, keine Katzenfunktion Eine kostenpflichtige Ausnahme bildet die Haustiersuche „Search Party for Dogs“. Sie ist an ein Ring-Abonnement gebunden, weil sie auf die Türkameras des Netzwerks zugreift. Erkennt das System einen entlaufenen Hund, kann der jeweilige Kamerabesitzer benachrichtigt werden und den betroffenen Nachbarn privat informieren. Laut den vorliegenden Angaben wird der Halter jedoch nicht automatisch benachrichtigt. Videos oder Bilder der Türkamera werden ebenfalls erst geteilt, wenn der Besitzer der Kamera dies ausdrücklich aktiviert.

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Die Funktion ist derzeit ausschließlich auf Hunde zugeschnitten. Eine vergleichbare Suche nach entlaufenen Katzen ist nicht vorgesehen. Ring grenzt das Angebot damit bewusst von allgemeinen Nachbarschaftsgruppen ab, in denen sehr unterschiedliche Hinweise zusammenlaufen. Ein Ring-Manager verweist laut Guardian darauf, dass große Gruppen häufig wegen der Menge an Alltagsmeldungen stummgeschaltet würden. Die neue Funktion soll stärker auf Themen ausgerichtet sein, die für die jeweilige lokale Gemeinschaft relevant sind. Behördenzugriff bleibt vorerst begrenzt Einige in den USA bereits bekannte und teils umstrittene Funktionen werden in Großbritannien zunächst ausgelassen. Dazu zählen nachbarschaftsgeprüfte Dienste wie Polizei oder Feuerwehr, die in den Foren eigene Hinweise veröffentlichen könnten. Auch das Weiterreichen von Aufnahmen aus Ring-Türkameras an Ermittlungsbehörden ist dort vorerst nicht möglich. Diese Einschränkung ist besonders relevant für die Einordnung des Starts: Das Forum soll zunächst als lokaler Austauschkanal dienen, während behördliche Schnittstellen noch zurückgestellt werden. Ring könnte das Teilen von Aufnahmen mit Ermittlungsbehörden frühestens zum Jahresende einführen. Bis dahin bleibt der Funktionsumfang in Großbritannien auf das Forum, die Moderation und die abonnierte Hundesuche beschränkt.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge