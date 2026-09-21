Obi darf sein Orange nicht länger als Marke schützen, berichtet Businessinsider.de. Der Bundesgerichtshof wies die Revision zurück und beendete den Streit mit Hornbach und Globus, die die Löschung der 2010 eingetragenen Farbmarke beantragt hatten. Der Farbton diene höchstens als Erkennungszeichen für Baumärkte insgesamt, nicht für einen einzelnen Anbieter.

BGH beendet Obis Streit um die Farbe Orange

Obi verliert den Markenschutz für seinen charakteristischen Orange-Ton. Der Bundesgerichtshof wies die Revision des Baumarktkonzerns zurück und bestätigte damit die Löschung der 2010 eingetragenen Farbmarke. Der langjährige Rechtsstreit mit Hornbach und Globus ist damit beendet. Beide Wettbewerber hatten die Löschung beantragt, weil sie in ihrem Markenauftritt ebenfalls Orange-Töne verwenden.

Nach Auffassung des Gerichts fehlt der abstrakten Farbmarke die nötige Unterscheidungskraft. Orange könne im Baumarktumfeld höchstens als allgemeines Erkennungszeichen der Branche verstanden werden. Es reiche aber nicht aus, um Verbraucher verlässlich auf Obi als konkreten Anbieter schließen zu lassen. Für das Recht an einer Farbe als Marke gelten damit hohe Anforderungen, besonders wenn der Farbton losgelöst von Logo, Schriftzug oder Produktgestaltung geschützt werden soll.

Umfragen überzeugten das Gericht nicht

Obi hatte argumentiert, der helle Orange-Ton sei ein zentraler und unverwechselbarer Bestandteil der eigenen Markenidentität. Zur Stützung legte das Unternehmen zwei repräsentative Umfragen aus mehreren Jahren vor. Danach verbanden zunächst 45,6 Prozent und später 49,6 Prozent der Bevölkerung Orange mit Obi. Dem BGH genügte diese Zuordnung nicht. Ein Gegengutachten kam sogar nur auf eine Assoziationsrate von 30 Prozent.