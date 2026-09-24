Deutschlands Innenstädte gewinnen wieder an Anziehungskraft. Laut der Deutschlandstudie Innenstadt 2026/27 der CIMA Beratung + Management GmbH wollen 83,3 Prozent der Befragten ihre Innenstadt künftig mindestens genauso häufig besuchen wie heute. Das ist der beste Wert seit sechs Jahren, meldet der Handelsverband. Für die repräsentative Befragung wurden im Mai und Juni 2026 mehr als 5000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger befragt.

Einzelhandel bleibt stärkster Besuchsgrund

Der wichtigste Magnet für die Stadtzentren bleibt der Handel. Knapp zwei Drittel der Befragten kommen zum Einkaufen in die City. Dahinter folgen das Bummeln mit 46 Prozent und die Gastronomie mit 45 Prozent. Die Ergebnisse zeigen damit, wie eng ein vitaler Einzelhandel, Gastronomie, Kultur, öffentliche Einrichtungen und Aufenthaltsqualität im Zentrum zusammenhängen.

Studienautor Roland Wölfel, Geschäftsführer der CIMA, sieht in den Zahlen Hinweise darauf, dass Initiativen, Investitionen und Entwicklungsprogramme der vergangenen Jahre Wirkung entfalten. Aus Sicht des Handelsverbands Deutschland (HDE) ist das positive Signal jedoch kein Anlass für Stillstand. HDE-Präsident Alexander von Preen fordert bessere Rahmenbedingungen auf allen politischen Ebenen und verweist besonders auf den Umgang mit Leerständen.