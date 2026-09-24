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Bei jeder fünften britischen Online-Bestellung hapert die Kommunikation nach dem Kauf, berichtet Channelx.world. 62 Prozent genüge eine einzige missglückte Lieferung, um dem Händler den Rücken zu kehren. Die Kundschaft zerfalle in fünf Typen: Der gehetzte Millennial wolle Flexibilität, der Gen-X-Kunde fürchte Funkstille mehr als schlechte Nachrichten, der Jüngere verfolge sein Paket lieber selbst. Dem Pragmatiker reiche eine klare Versandbestätigung, der Babyboomer wolle Kosten und Lieferzeiten an der Kasse sehen.

Nach dem Klick auf „Kaufen“ beginnt für viele Händler die heikelste Phase der Kundenbeziehung. Laut einem Beitrag von Channelx.world zeigt der ZigZag-Report „After Checkout: The New Rules of Post-Purchase Experiences in UK Retail“, dass die Kommunikation nach dem Kauf im britischen Onlinehandel häufig nicht ausreicht. Bei jeder fünften Online-Bestellung in Großbritannien bleibt sie hinter den Erwartungen zurück. Betroffen sind demnach Käufe im Wert von rund 23,5 Milliarden Pfund. Die Folgen können unmittelbar sein: 62 Prozent der Verbraucher würden nach einer schlechten Liefererfahrung nicht mehr bei demselben Händler einkaufen. Damit wird die Phase zwischen Bestellung, Versand und Zustellung zu einem zentralen Wettbewerbsfeld im Onlinehandel. Sichtbarkeit, Tempo, Klarheit, Bequemlichkeit und Relevanz müssen zum jeweiligen Kundenprofil passen. Fünf Kundentypen, fünf Erwartungen Der Report unterscheidet fünf Gruppen, deren Erwartungen an Kommunikation und Lieferung deutlich auseinandergehen. Die Convenience Maximisers sind zeitknappe, ausgabestarke Kunden, überwiegend Millennials. Sie machen 23 Prozent der Bevölkerung aus, stehen aber für 27 Prozent der Non-Food-Ausgaben. Für 70 Prozent dieser Gruppe ist Komfort sehr wichtig oder extrem wichtig. Händler müssen hier vor allem Hürden abbauen: flexible Zustelloptionen, mehrere Carrier, verständliche Richtlinien und ein reibungsloser Kundenservice zählen mehr als eine bloß höhere Zahl an Nachrichten.

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Die zweite Gruppe, die Confidence Seekers, kauft etwa einmal pro Woche online und steht für fast ein Viertel der Onlineausgaben. Sie gehört überwiegend zur Generation X. Für sie ist Funkstille problematischer als eine schlechte Nachricht. Wichtig ist, dass Probleme früh erkannt, Verzögerungen aktiv erklärt und nächste Schritte klar benannt werden. Der Report verweist darauf, dass 95 Prozent aller Verbraucher bei Problemen innerhalb von 24 Stunden ein Update erwarten. Jüngere Kunden gehen anders mit Unsicherheit um. Sie verfolgen ihre Sendung lieber selbst und erwarten dafür verlässliche Informationen, die jederzeit abrufbar sind. Für sie steht weniger die persönliche Ansprache im Vordergrund als die Möglichkeit, den Status eigenständig zu prüfen. In der Logistik bedeutet das: Sendungsverfolgung, aktuelle Daten und nachvollziehbare Zustellschritte müssen stimmen. Kommunikation beginnt vor der Zustellung Der pragmatische Kundentyp benötigt keine permanente Begleitung. Eine klare Versandbestätigung reicht aus, solange sie belastbare Informationen enthält. Entscheidend ist hier eine Kommunikation ohne Umwege: Was wurde verschickt, wann ist die Lieferung zu erwarten und wo lassen sich Details prüfen? Überkommunikation kann bei dieser Gruppe eher stören als helfen. Babyboomer setzen den Schwerpunkt früher im Kaufprozess. Sie wollen Kosten und Lieferzeiten bereits an der Kasse erkennen. Versteckte Versandkosten oder unklare Zustellfenster schwächen das Vertrauen, bevor die Bestellung abgeschlossen ist. Für diese Gruppe ist Transparenz am Checkout deshalb ein wesentlicher Teil der Post-Purchase-Erfahrung. Aus Händlersicht zeigt der Report, dass eine einheitliche Kommunikationslogik zu kurz greift. Die Anforderungen unterscheiden sich nach Alltag, Alter, Sicherheitsbedürfnis und digitalem Verhalten. Relevanter als mehr Nachrichten ist die passende Nachricht im richtigen Moment: bei Verzögerungen, nach dem Versand, vor der Zustellung und bei Rückfragen. Für den Handel liegt darin ein messbarer Hebel für Loyalität und Wiederkauf. Eine schlechte Zustellung kann laut Report für 62 Prozent der Kundschaft ausreichen, um künftig bei einem anderen Anbieter zu bestellen. Offen bleibt, wie schnell Händler ihre Systeme für Carrier-, Lager- und Retourendaten verknüpfen, damit Probleme früher sichtbar werden und Updates innerhalb von 24 Stunden erfolgen.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge