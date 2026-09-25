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Barrierefreie Websites nützen nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch KI-Systemen, argumentiert Politico.eu. Semantisch sauber ausgezeichnete Seiten könne eine KI direkt verarbeiten, statt Bedeutung erst erschließen zu müssen. Eine Modellstudie beziffere die Einsparung an Rechenlast, Strom und Wasser auf 70 bis 99 Prozent. Zudem steigere barrierefreies Design die Konversionen und senke die Zahl der Kaufabbrüche.

Barrierefreiheit wird zum Wettbewerbsfaktor Barrierefreie Websites und digitale Dienste gelten zunehmend als wirtschaftlicher Hebel. Laut Politico.eu leben rund 90 Millionen Menschen in der EU mit Behinderungen. Mit der alternden Bevölkerung dürfte diese Zahl weiter steigen. Zugleich liegen die Beschäftigungsquoten von Menschen mit Behinderung deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Damit bleiben Fachkräfte, Kompetenzen und Kaufkraft ungenutzt. Barrierefreiheit betrifft damit mehr als gesetzliche Pflichten oder gesellschaftliche Teilhabe. Sie erweitert Märkte, verbessert digitale Produkte und senkt Reibungsverluste für alle Nutzergruppen. Davon profitieren Menschen mit dauerhaften Einschränkungen ebenso wie ältere Kundinnen und Kunden oder Personen mit temporären Einschränkungen. Klare Navigation, lesbare Inhalte, starke Kontraste, logisch aufgebaute Informationen und zugängliche Formulare sind Qualitätsmerkmale guter digitaler Angebote. Für Handel und Plattformen ist der Zusammenhang besonders relevant. Barrierefreies Design kann Konversionen erhöhen, Kaufabbrüche verringern und die Kundenzufriedenheit verbessern. Umgekehrt weisen schlecht zugängliche Websites häufig auf grundlegende Usability-Probleme hin. Fehlende Labels, schwache Farbkontraste oder nicht bedienbare Formulare erzeugen Friktion im gesamten Kaufprozess, auch im E-Commerce.

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Neue Relevanz durch KI und Regulierung Der European Accessibility Act, der seit Juni 2025 angewendet wird, setzt gemeinsame Anforderungen für Produkte und Dienste. Dazu zählen unter anderem Onlinehandel, Banking, Smartphones, Computer, Ticketing-Systeme, Selbstbedienungsterminals und E-Books. Einheitliche Vorgaben sollen die Fragmentierung im Binnenmarkt verringern, Compliance-Kosten senken und Unternehmen helfen, zugängliche Lösungen europaweit skalierbar umzusetzen. Eine zusätzliche Dimension entsteht durch KI. Semantisch sauber ausgezeichnete Websites liefern Maschinen strukturierte Bedeutung, statt sie aus unklaren Layouts, fehlerhaften Markups oder schlecht benannten Elementen ableiten zu müssen. Das kann die Verarbeitung effizienter machen. Eine Modellstudie beziffert mögliche Einsparungen bei Rechenlast, Strom und Wasser auf 70 bis 99 Prozent. Damit verbindet Barrierefreiheit wirtschaftliche, technische und ökologische Effekte. Wird sie früh in Design- und Entwicklungsprozesse integriert, bleiben Kosten vergleichsweise niedrig. Nachträgliche Anpassungen sind meist teurer und weniger wirksam. Für Unternehmen wird Barrierefreiheit so zu einem Investitionsfeld für Qualität, Innovation und langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Der nächste Prüfpunkt liegt in der praktischen Umsetzung des European Accessibility Act seit Juni 2025.

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