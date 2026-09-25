Der Schweizer Telekomkonzern Sunrise startet gemeinsam mit dem KI-Anbieter Phoeniqs einen KI-Assistenten für Unternehmen, berichtet ITMagazine.ch. Chatbot, Dokumentenanalyse und Agenten liefen über eine zentrale Plattform, die sich an bestehende Geschäftsanwendungen andocken lasse. Sunrise ziele auf KMU mit Datenschutzbedenken: Die zentrale KI-Technik laufe komplett in der Schweiz, kein Bit fließe ins Ausland.
Sunrise erweitert sein Firmenkundengeschäft um den Sunrise Business AI Assistant. Der Schweizer Telekomkonzern startet den Dienst gemeinsam mit dem KI-Spezialisten Phoeniqs, berichtet ITMagazine.ch. Im Zentrum steht eine durchgängige Plattform für Unternehmens-KI aus der Schweiz. Sie soll vor allem KMU ansprechen, die generative KI einsetzen möchten, dabei aber klare Anforderungen an Kontrolle, Compliance und Datensouveränität haben.
Der neue Service bündelt drei zentrale Funktionen: einen KI-Chatbot, Werkzeuge zur Dokumentenanalyse und sogenannte Agents. Alle Bestandteile sind über die zentrale Sunrise-Plattform zugänglich. Nach Angaben des Unternehmens lässt sich der Business AI Assistant zudem an bestehende Geschäftsanwendungen anbinden. Auch die Kombination mit vorhandenen Sunrise-Angeboten ist vorgesehen. Damit positioniert Sunrise die Lösung als Einstiegspunkt für Firmen, die KI nicht isoliert testen, sondern in ihre operative IT-Umgebung integrieren wollen.
Datenschutz als zentrales Verkaufsargument
Besonders stark betont Sunrise die Themen Datenschutz und Compliance. Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen gelten rechtliche Unsicherheit, Datenabfluss und fehlende Transparenz häufig als Hürden bei der Einführung von KI-Anwendungen. Sunrise adressiert diese Bedenken mit dem Hinweis, dass alle zentralen KI-Komponenten komplett in der Schweiz bereitgestellt werden. Laut Unternehmen fließt damit kein Bit ins Ausland. Die Lösung soll sich deshalb auch für Firmen eignen, die hohe Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität stellen.
Der Ansatz verbindet damit klassische KI-Funktionen mit einem klaren Standortversprechen. Für KMU kann das relevant sein, wenn interne Dokumente, Kundendaten oder geschäftskritische Informationen verarbeitet werden. Die zentrale Plattform soll Chatbot, Analyse und Agenten nicht als getrennte Einzelmodule bereitstellen, sondern in einer gemeinsamen Umgebung nutzbar machen. Das reduziert technische Brüche und erleichtert die Anbindung an vorhandene Abläufe.
Preise und strategischer Rahmen
Sunrise nennt für den Business AI Assistant gestaffelte Preise nach Nutzerzahl. Für bis zu neun Seats liegt der Preis bei 15 Franken pro Monat und Nutzer. Ab zehn Nutzern sinkt er auf 13 Franken, ab 50 Nutzern auf 8 Franken. Damit richtet sich das Angebot preislich klar an kleinere und wachsende Organisationen, die zunächst mit wenigen Nutzerkonten starten und den Einsatz später ausbauen können.
Parallel lanciert Sunrise ein weiteres KMU-Angebot: KMU Secure Connect kombiniert Konnektivität und Cybersecurity in einem Produkt. Beide Produktstarts sollen den strategischen Anspruch unterstreichen, sich vom reinen Telekommunikationsanbieter zu einem ICT- und KI-Partner Schweizer Firmen zu entwickeln. Sunrise-CEO André Krause ordnet die Lancierungen entsprechend in diesen Ausbau des Geschäftskundenportfolios ein. Der konkrete Einstiegspreis für den neuen KI-Dienst liegt bei 15 Franken pro Nutzer und Monat, ab 50 Nutzern bei 8 Franken.