Der Schweizer Telekomkonzern Sunrise startet gemeinsam mit dem KI-Anbieter Phoeniqs einen KI-Assistenten für Unternehmen, berichtet ITMagazine.ch. Chatbot, Dokumentenanalyse und Agenten liefen über eine zentrale Plattform, die sich an bestehende Geschäftsanwendungen andocken lasse. Sunrise ziele auf KMU mit Datenschutzbedenken: Die zentrale KI-Technik laufe komplett in der Schweiz, kein Bit fließe ins Ausland.

Sunrise erweitert sein Firmenkundengeschäft um den Sunrise Business AI Assistant. Der Schweizer Telekomkonzern startet den Dienst gemeinsam mit dem KI-Spezialisten Phoeniqs, berichtet ITMagazine.ch. Im Zentrum steht eine durchgängige Plattform für Unternehmens-KI aus der Schweiz. Sie soll vor allem KMU ansprechen, die generative KI einsetzen möchten, dabei aber klare Anforderungen an Kontrolle, Compliance und Datensouveränität haben.

Der neue Service bündelt drei zentrale Funktionen: einen KI-Chatbot, Werkzeuge zur Dokumentenanalyse und sogenannte Agents. Alle Bestandteile sind über die zentrale Sunrise-Plattform zugänglich. Nach Angaben des Unternehmens lässt sich der Business AI Assistant zudem an bestehende Geschäftsanwendungen anbinden. Auch die Kombination mit vorhandenen Sunrise-Angeboten ist vorgesehen. Damit positioniert Sunrise die Lösung als Einstiegspunkt für Firmen, die KI nicht isoliert testen, sondern in ihre operative IT-Umgebung integrieren wollen.

Besonders stark betont Sunrise die Themen Datenschutz und Compliance. Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen gelten rechtliche Unsicherheit, Datenabfluss und fehlende Transparenz häufig als Hürden bei der Einführung von KI-Anwendungen. Sunrise adressiert diese Bedenken mit dem Hinweis, dass alle zentralen KI-Komponenten komplett in der Schweiz bereitgestellt werden. Laut Unternehmen fließt damit kein Bit ins Ausland. Die Lösung soll sich deshalb auch für Firmen eignen, die hohe Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität stellen.