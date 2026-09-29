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Der Online-Händler für alpine Sportartikel SportOkay.com hat laut Pressemitteilung seit seiner Gründung 2013 mehr als 2,5 Mio. Pakete in ganz Europa verschickt. Anfangs habe das Team noch von Hand gepackt, heute erledige ein 3D-Verpackungsroboter den Großteil der Arbeit: Er scanne jede Bestellung und fertige einen passgenauen Karton aus recycelter Altpappe, so dass kein Füllmaterial benötigt würde. Das verringere Versandvolumen und Materialeinsatz, mache Lkw-Touren effizienter und senke nebenbei Transportkosten und CO₂-Ausstoß.

SportOkay.com meldet Versandmeilenstein Der Innsbrucker Online-Händler SportOkay.com hat seit seiner Gründung Ende 2013 nach eigenen Angaben mehr als 2,5 Millionen Pakete an Kundinnen und Kunden in ganz Europa verschickt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Der Meilenstein steht für die Entwicklung eines spezialisierten Anbieters für alpine Sportartikel, der sein Wachstum eng mit automatisierten Prozessen im Versand verbindet. SportOkay.com beschreibt den Weg vom Start-up mit manueller Verpackung hin zu einer weitgehend automatisierten Logistik. Während Pakete in den ersten Jahren noch von Hand gepackt wurden, übernimmt heute ein vollautomatischer 3D-Verpackungsroboter den Großteil dieser Arbeit. Er scannt jede Bestellung und produziert daraus einen exakt passenden Versandkarton. Das Ziel ist ein Versandprozess, der weniger Material benötigt und zugleich effizienter abgewickelt werden kann. Automatisierung reduziert Verpackungsvolumen Die Kartons bestehen laut Unternehmen aus recycelten Altkartonagen. Da der Roboter die Verpackung an den jeweiligen Inhalt anpasst, kommt der Versand ohne zusätzliches Füllmaterial aus. Die passgenauen Kartons reduzieren das Versandvolumen, senken den Materialeinsatz und verbessern die Auslastung im Lkw-Transport. SportOkay.com verweist dabei auch auf geringere Transportkosten und einen niedrigeren CO₂-Ausstoß.

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Damit verbindet das Unternehmen technische Modernisierung mit einem praktischen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Onlinehandel. CEO Konrad Plankensteiner ordnet die 2,5 Millionen versendeten Pakete als Ergebnis eines engagierten Teams, moderner Technik und starker Markenpartnerschaften ein. Zugleich zeigt der Versandprozess, wie operative Abläufe im E-Commerce zunehmend durch Automatisierung geprägt werden. SportOkay.com mit Sitz in Innsbruck führt nach eigenen Angaben ein Sortiment mit über 75.000 Artikeln von mehr als 350 Marken. Das Unternehmen nennt einen Jahresumsatz von über 34 Millionen Euro und beschäftigt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im firmeneigenen Logistikzentrum sind 72 Roboter im Einsatz, um die Abläufe im Versand und in der Abwicklung zu unterstützen. Zu den weiteren Angaben zählt eine 3D-Produktdarstellung im Online-Shop, die SportOkay.com als weltweit erste Lösung dieser Art im Online-Sportartikelhandel bezeichnet. Die Kundenzufriedenheit weist das Unternehmen mit einer Trusted-Shops-Bewertung von 4,8 von 5 Punkten aus. Zudem wurde der Shop laut Mitteilung mehrfach von Computer Bild als TOP SHOP ausgezeichnet; der aktuelle Meilenstein bleibt bei 2,5 Millionen versendeten Paketen seit 2013.

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