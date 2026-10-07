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Tiktok kündigt für US-Nutzer einen KI-Einkaufsberater und eine Kasse direkt im Feed an, berichtet Retail-News.de. Der „Shopping Assistant“ merke sich im Gespräch Vorlieben, kläre Fragen zu Größen, Lieferung und Verfügbarkeit und begleite den Kauf aus dem Dialog heraus. Per „Buy Direct“ bestelle der Nutzer aus seinem For-You-Feed direkt bei Marken, ohne in einen externen Shop wechseln zu müssen.

TikTok baut seine Commerce- und Werbeplattform in den USA deutlich aus. Im Rahmen der Advertising Week New York kündigt das Unternehmen neue KI-Funktionen an, darunter einen konversationellen Shopping Assistant und die Funktion „Buy Direct“. Darüber können Nutzer Produkte direkt bei Marken kaufen, ohne TikTok verlassen zu müssen. Über die Neuerungen berichtet Retail-News.de. Beratung und Checkout rücken in den Feed Der Shopping Assistant soll Nutzer während der Produktsuche begleiten und den Gesprächskontext verstehen. Laut TikTok merkt sich der KI-Agent Bedürfnisse und Präferenzen, beantwortet Fragen zu Produkten, Größen, Lieferbedingungen und Verfügbarkeit und hilft dabei, passende Artikel schneller zu finden. Auch der Kauf selbst soll aus dem Dialog heraus unterstützt werden. Damit verbindet TikTok Produktsuche, Beratung und Abschluss enger innerhalb derselben Oberfläche. Mit „Buy Direct“ führt TikTok zusätzlich einen In-App-Checkout für Marken ein. Nutzer können Produkte direkt aus dem For-You-Feed bestellen, ohne auf einen externen Shop wechseln zu müssen. Für die technische Umsetzung arbeitet TikTok unter anderem mit Salesforce, Shopify, Shoplazza und Stripe zusammen. Die Plattform stärkt damit ihre Rolle zwischen Produktentdeckung, Markenkommunikation und Transaktion im Social Commerce.

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KI-Agenten greifen tiefer in den Marketing-Funnel ein Über den Handel hinaus kündigt TikTok mit „Agentic Leads“ einen weiteren KI-Agenten an. Er soll Unternehmen dabei helfen, Interessenten über KI-geführte Gespräche zu erfassen, zu qualifizieren und in konkrete Leads umzuwandeln. Vorgesehen ist der Einsatz unter anderem in TikTok Direct Messages sowie in Formularen auf Webseiten von Werbekunden. TikTok überträgt damit den Ansatz agentischer Systeme auf weitere Stufen des Marketing-Funnels. Parallel erweitert TikTok seine automatisierten Werbelösungen. Search Ads Campaigns erhalten zusätzliche Smart+-Funktionen, die Keyword-Auswahl und Creative-Steuerung automatisieren sollen. Mit Smart+ Creative Selection können Werbekunden eigene Inhalte, KI-generierte Creatives aus Symphony und Creator-Material in einem gemeinsamen Freigabeprozess bündeln. GMV Max wird ebenfalls ausgebaut und soll künftig zusätzliche Kosten wie Affiliate-Provisionen, Gutscheine und Empfehlungsgebühren in der Optimierung berücksichtigen. Reichweite über TikTok hinaus Auch außerhalb der eigenen App will TikTok Werbekunden mehr Reichweite bieten. Das TikTok Ad Network soll US-Kampagnen über den TikTok Ads Manager auf ein Netzwerk von nahezu 400.000 externen Apps ausweiten. Ergänzend baut das Unternehmen seinen „Model Context Protocol“-Ansatz für Werbewerkzeuge aus. Der TikTok for Business MCP ist bereits mit mehreren KI-Plattformen und Entwicklerumgebungen verbunden und soll Planung, Aktivierung und Verwaltung von Kampagnen durch KI-Agenten vereinfachen. Die neuen Commerce-Funktionen bleiben zunächst Nutzern in den USA vorbehalten.

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