Schwedens Onlinehandel hat im zweiten Quartal spürbar zugelegt. Nach Angaben aus PostNords aktuellem E-barometern-Report stiegen die Online-Umsätze gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent, wie Ecommercenews.eu berichtet. Die Untersuchung basiert auf Angaben von 83 Online-Unternehmen sowie 1.300 Verbraucherinnen und Verbrauchern. Auffällig ist die Breite des Wachstums: Laut Bericht legten alle betrachteten Online-Sektoren zu.

Apotheken wachsen am stärksten

Den größten Zuwachs erzielte der Apothekenbereich mit 13 Prozent. Dahinter folgen Lebensmittel sowie Unterhaltungselektronik mit jeweils zehn Prozent. Deutlich verhaltener entwickelte sich dagegen das Segment Möbel und Einrichtung. Ausgerechnet im Heimatmarkt großer Möbelmarken wuchs dieser Bereich nur um vier Prozent. Im zweiten Quartal des Vorjahres hatte das Plus dort noch bei 20 Prozent gelegen. Bücher und Medien bildeten mit zwei Prozent Wachstum das Schlusslicht der ausgewiesenen Kategorien.

Die Zahlen zeigen damit einen insgesamt robusten Markt, aber auch deutliche Unterschiede zwischen den Sortimenten. Während apothekennahe Produkte, Lebensmittel und Elektronik überdurchschnittlich profitieren, verliert der Möbel- und Einrichtungsbereich klar an Dynamik. Ob sich das Wachstum des Gesamtmarkts im weiteren Jahresverlauf fortsetzt, bleibt laut Bericht offen.