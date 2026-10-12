Asiatische Plattformen verlieren im deutschen Onlinehandel deutlich an Boden

Shein, Temu und AliExpress geraten in Deutschland spürbar unter Druck. Nach Daten des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh), über die Bevh.org berichtet, setzten die drei größten asiatischen Plattformen im dritten Quartal 566 Millionen Euro um. Das entspricht einem Rückgang um 35,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Ihr Marktanteil fiel von 5,3 Prozent im zweiten Quartal auf 3,1 Prozent.

Der Rückgang fällt in eine Phase, in der der deutsche Onlinehandel insgesamt nur schwach wächst. Laut bevh-Verbraucherbefragung stieg der Umsatz im dritten Quartal um 2,9 Prozent auf rund 18,5 Milliarden Euro. Da die Inflationsrate im September bei 3,3 Prozent lag, bleibt das nominale Wachstum unter der Inflation. Die erneute Eintrübung der Konsumstimmung zeigt sich damit direkt im digitalen Kaufverhalten.

Zollregeln bremsen Niedrigpreisgeschäft

Als zentrale Ursache für die Entwicklung sieht der Verband die Verteuerung von Kleinsendungen aus Drittstaaten. Seit Juli ist jede Sendung aus Drittstaaten grundsätzlich zollpflichtig, nachdem die bisherige Zollfreigrenze von 150 Euro entfallen ist. Für Kleinsendungen bis 150 Euro fällt eine Pauschale von 3 Euro pro Warengruppe an. Besonders margenschwache Niedrigpreisprodukte aus Asien werden dadurch weniger attraktiv.