Ikea erweitert seine digitalen Vertriebswege in China und ist mit einem eigenen offiziellen Flagship-Store auf Douyin gestartet. Laut Pressemitteilung von Ingka, dem größten Ikea-Franchisenehmer, wurde der neue Kanal am 11. Oktober 2026 eröffnet. Douyin gehört zu ByteDance und ist die chinesische Schwesterplattform von Tiktok. Für Ikea entsteht damit ein Zugang zu einer Plattform, auf der kurze Videos, Wohnideen, Alltagsinhalte und Einkauf eng miteinander verbunden sind.

Mehr Reichweite im chinesischen Markt

Der neue Douyin-Shop umfasst mehr als 6.500 Produkte aus 179 Kategorien. Die Lieferung ist in 301 Städte in China möglich. Damit ergänzt Ikea seine bestehenden Kontaktpunkte im Land: stationäre Einrichtungshäuser, Website, App, WeChat und weitere E-Commerce-Kanäle. Der Schritt zielt darauf, Kundinnen und Kunden früher in ihrer Suche zu erreichen. Ikea will präsent sein, wenn Menschen nach Inspiration für ihr Zuhause suchen, auch wenn noch kein konkreter Kauf geplant ist.

China gilt für Ingka als wichtiger Markt und zugleich als dynamisches Umfeld für digitalen Handel. Die Douyin-Präsenz fügt sich in eine Omnichannel-Strategie ein, die Kundenerlebnisse über verschiedene Kanäle hinweg verbinden soll. Im Mittelpunkt steht dabei ein nahtloser Übergang zwischen Entdecken, Interaktion und Kauf. Für Ikea ist Douyin deshalb auch ein Testfeld für Social Commerce und verändertes Kaufverhalten in einem stark digital geprägten Markt.