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Von den deutschen Händlern auf Tiktok Shop haben 72 Prozent über die Plattform bereits in andere EU-Länder verkauft, zitiert Ecommercenews.eu eine Studie von Tiktok. Vier von fünf geben an, der Verkauf ins Ausland sei dadurch einfacher geworden. Seit Mitte Juni erreichen Verkäufer Kunden in 13 EU-Staaten, seit Herbst auch in Großbritannien. In Deutschland schätzt ECDB das Warenvolumen von Tiktok Shop für dieses Jahr auf 660 Mio. Euro, fast doppelt so viel wie im Startjahr.

TikTok Shop gewinnt im deutschen Onlinehandel an Reichweite und wird für viele Anbieter zunehmend zum Zugang in andere europäische Märkte. Nach einer von TikTok beauftragten Untersuchung haben 72 Prozent der deutschen Händler auf der Plattform bereits Produkte in andere EU-Länder verkauft, wie Ecommercenews.eu berichtet. Vier von fünf Befragten geben an, der grenzüberschreitende Verkauf sei über TikTok Shop einfacher geworden. Die Entwicklung ist bemerkenswert, weil der Shopping-Dienst in Deutschland erst seit dem 31. März 2025 für Verbraucher verfügbar ist. Zum Start gehörten große Marken wie About You und Nivea ebenso zu den ersten Verkäufern wie kleinere lokale Händler. Nach Angaben von TikTok waren Ende März rund 25.000 deutsche Verkäufer auf der Plattform aktiv. Der Markthochlauf verlief zunächst verhalten, bleibt aber im Vergleich zum Vereinigten Königreich deutlich jünger. Dort ist die Shopping-Funktion bereits seit mehreren Jahren verfügbar. Vom nationalen Start zum europäischen Marktplatz Mit dem Programm „Sell Across Europe“ hat TikTok Shop Mitte Juni den nächsten Schritt gemacht. Seitdem können Verkäufer Kundinnen und Kunden in EU-Mitgliedstaaten übergreifend erreichen. Nach Plattformangaben umfasst das Angebot inzwischen 13 EU-Staaten. Im Herbst wurde der grenzüberschreitende Verkauf zudem zwischen Kontinentaleuropa und Großbritannien geöffnet. Damit positioniert sich TikTok Shop stärker als paneuropäischer Marktplatz.

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Die von PF Global für TikTok erstellte Untersuchung beziffert den wirtschaftlichen Beitrag der Plattform in Deutschland im vergangenen Jahr auf 5,5 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung. Davon entfielen 1,5 Milliarden Euro auf kleine und mittlere Unternehmen. Ein Teil dieses Beitrags hängt mit Verkäufen über TikTok Shop zusammen, neue Zahlen zu Käufern oder Verkäufern enthält die Studie jedoch nicht. Wachstum bleibt messbar, Abstand zu etablierten Plattformen groß Für Deutschland schätzt ECDB das diesjährige Bruttowarenvolumen von TikTok Shop auf 660 Millionen Euro. Das wäre nahezu eine Verdopplung gegenüber dem Startjahr. Zugleich bleibt der Abstand zu etablierten Online-Marktplätzen erheblich. Besonders im Vergleich zum britischen Markt ist die deutsche Nutzung noch in einer frühen Phase. Für TikTok liegt der strategische Schwerpunkt erkennbar auf der Verbindung von Reichweite, Unterhaltung und Handel. Die Plattform des chinesischen ByteDance-Konzerns rückt internationale Verkaufsmöglichkeiten in den Mittelpunkt und tritt damit stärker in Konkurrenz zu Amazon und anderen großen Marktplätzen in Europa. Der nächste Prüfpunkt wird sein, ob das Wachstum über die gemeldeten 25.000 deutschen Verkäufer hinaus anhält und sich das für 2025 erwartete GMV von 660 Millionen Euro bestätigt.

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