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Tiktok hat 2025 rund 81 Mrd. Dollar zur US-Wirtschaftsleistung beigetragen, zitiert Retail-News.de eine Studie im Auftrag der Plattform. Rechnerisch sichere die App 410.000 Arbeitsplätze. Vom Feed an die Ladentheke: Die Studie zählt 27 Mio. Amerikaner, die erstmals ein lokales Geschäft, Café oder Restaurant besuchten, weil sie es in einem Video entdeckt hatten. Dort hätten sie 4,7 Mrd. Dollar ausgegeben. 1,8 Mio. Amerikaner würden über Tiktok verkaufen. 76 Prozent der befragten Betriebe hielten die Plattform für „überlebenswichtig“.

Eine im Auftrag von TikTok erstellte Untersuchung beziffert den wirtschaftlichen Beitrag der Plattform in den USA für 2025 auf 81 Milliarden US-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt. Darüber berichtet Retail-News.de unter Verweis auf den „2026 TikTok U.S. Economic Impact Report“. Rechnerisch unterstützte die Videoplattform demnach rund 410.000 Arbeitsplätze. Die Studie von PF Global untersucht vor allem Effekte für kleine Betriebe, Einzelhandel, Gastronomie, Tourismus und Dienstleistungen. Vom Video zur lokalen Nachfrage Besonders deutlich wird die Rolle der Plattform als Impulsgeber für stationäre Geschäfte. Laut Studie entdeckten 47 Millionen erwachsene US-Amerikaner innerhalb eines Jahres lokale Betriebe über TikTok-Videos. Rund 27 Millionen Menschen besuchten erstmals ein unabhängiges Geschäft, Café oder Restaurant, nachdem sie es dort gesehen hatten. Daraus ergaben sich geschätzte lokale Konsumausgaben von 4,7 Milliarden US-Dollar. Auch die Wiederkehrquote fällt in der Untersuchung ins Gewicht: 50 Millionen Nutzer gaben an, nach einem durch TikTok angeregten Geschäftsbesuch erneut zurückgekehrt zu sein. Unter den befragten Betrieben meldeten 93 Prozent steigende Verkäufe, nachdem sie Produkte oder Dienstleistungen auf der Plattform beworben hatten. 84 Prozent erklärten, über TikTok Kundengruppen erreicht zu haben, die ihnen sonst verschlossen geblieben wären. Damit wird die Plattform für Social Commerce und lokales Marketing zunehmend relevant.

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Tourismus, Gastronomie und Vertrieb profitieren Über den Einzelhandel hinaus beziffert PF Global die durch TikTok angeregten zusätzlichen Konsumausgaben in den USA auf 14 Milliarden US-Dollar. Dazu zählen Tourismus, Handel, Gastgewerbe und weitere Dienstleistungen. Empfehlungen und Entdeckungen auf der Plattform führten der Studie zufolge zu rund 19 Millionen zusätzlichen Besuchen amerikanischer Städte, Gemeinden und touristischer Attraktionen. In Tourismus und Gastgewerbe berichteten 83 Prozent der befragten Unternehmen von Umsatzsteigerungen nach Werbeaktivitäten auf TikTok. In der Gastronomie meldeten 85 Prozent der Restaurantbetriebe, dass beworbene Produkte zeitweise ausverkauft waren. Weitere 83 Prozent nutzten Rückmeldungen und Trends auf der Plattform, um Angebote zu entwickeln oder zu verbessern. Wachsende Bedeutung für kleine Anbieter Die Untersuchung beschreibt TikTok auch als Vertriebskanal für Selbstständige und kleinere Anbieter. Im Jahr 2025 verkauften rund 1,8 Millionen amerikanische Unternehmer Produkte oder Dienstleistungen über die Plattform. Besonders groß ist die Abhängigkeit bei jungen Betrieben: Von den TikTok nutzenden Unternehmen, die mehrheitlich Personen unter 30 Jahren gehören, bezeichneten 86 Prozent die Plattform als zentral für ihren wirtschaftlichen Fortbestand. Unter allen befragten Betrieben gaben 80 Prozent an, TikTok habe ihnen beim Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit geholfen. 76 Prozent stuften die Plattform als überlebenswichtig beziehungsweise wesentlich für ihr weiteres Bestehen ein. Zusätzlich verweist der Report auf 3,6 Milliarden Stunden informeller Lernaktivitäten durch Bildungs- und Praxisinhalte im Jahr 2025, was PF Global mit dem zeitlichen Aufwand von etwa 670.000 vierjährigen Bachelorstudiengängen vergleicht.

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