Tiktok hat 2025 mit 5,5 Mrd. Euro zur deutschen Bruttowertschöpfung beigetragen und 52.000 Arbeitsplätze gestützt, schätzt eine Studie von Tiktok. Davon entfalle 1,5 Mrd. Euro auf kleine und mittlere Unternehmen. 84 Prozent der Firmen, die Tiktok Shop nutzten, hätten ihren Umsatz gesteigert. Zusätzliche Ausgaben von 810 Mio. Euro in Tourismus, Handel und Gastronomie seien auf Entdeckungen in der App zurückzuführen. Allein #BookTok habe Buchverkäufe über 482 Mio. Euro angeschoben.

Eine neue Untersuchung von PF Global beziffert den wirtschaftlichen Effekt von TikTok in Deutschland auf ein erhebliches Niveau. Laut eine Studie von Tiktok trug die Plattform 2025 geschätzt 5,5 Milliarden Euro zur deutschen Bruttowertschöpfung bei und unterstützte 52.000 Arbeitsplätze. Davon entfielen 1,5 Milliarden Euro auf kleine und mittlere Unternehmen.

Wachstum für Mittelstand und Handel

Der Report beschreibt TikTok als Kanal, über den Unternehmen neue Zielgruppen erreichen und lokale Grenzen überwinden. 39 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, über die Plattform geografische Barrieren abbauen zu können. Besonders deutlich zeigt sich der Effekt bei TikTok Shop: 84 Prozent der Firmen, die den Shop nutzten, meldeten höhere Umsätze. Für kleine und mittlere Unternehmen wird die Plattform damit zu einem Instrument, das digitale Reichweite in messbare Nachfrage übersetzen kann.

Auch beim Thema Fachkräfte verweist die Untersuchung auf konkrete Effekte. Für 2025 werden rund 420.000 Job- und Ausbildungsplatzentdeckungen genannt, die durch TikTok unterstützt worden seien. Zusätzlich verbringen deutsche Nutzerinnen und Nutzer wöchentlich 31 Millionen Stunden mit informellem Lernen auf der Plattform. Das entspricht laut Report der wöchentlichen Lernzeit von etwa einer Million Vollzeitstudierenden.

Kultur, Bücher und reale Besucherströme

Der kulturelle Einfluss der Plattform reicht laut Untersuchung von Museen bis zum Buchmarkt. 48 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer gaben an, sich durch TikTok stärker mit kulturellem Leben in Deutschland zu beschäftigen. Der Trend #BookTok soll allein 2025 Buchverkäufe im Wert von 482 Millionen Euro angestoßen haben. Museen wie die Technik Museen Sinsheim Speyer nutzen demnach Storytelling und TikTok LIVE, um Technikgeschichte einem breiteren Publikum näherzubringen.

Auch der Online-to-Offline-Effekt wird im Report hervorgehoben. Inhalte zu Reisen und Essen hätten zusätzliche Ausgaben von 810 Millionen Euro in Tourismus, Handel und Gastronomie ausgelöst. 28 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer reisten nach einer Entdeckung auf TikTok in eine andere deutsche Stadt, 38 Prozent besuchten ein lokales Café oder Geschäft. Für Branchen mit direktem Kundenkontakt bleibt damit die Frage, wie sich Sichtbarkeit auf der Plattform künftig systematisch in Besuche, Verkäufe und Bewerbungen überführen lässt.