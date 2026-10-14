Easyjet-Gründer Stelios Haji-Ioannou startet in 21 europäischen Ländern den Marktplatz Easyshop und zielt damit auf Amazon, berichtet Retaildetail.eu. Die Plattform halte kein eigenes Lager, führe keine Eigenmarken und mache ihren Händlern keine Konkurrenz. Ein Händler erreiche über ein einziges Konto alle 21 Märkte, die Umsatzsteuer berechne das System automatisch. Den Betrieb übernehme OnCommerce, Technikanbieter hinter dem Marktplatz OnBuy. Nach einem gestaffelten Start seien bereits Hunderte Händler aktiv.

Easyshop startet als europäischer Amazon-Herausforderer

Easyjet-Gründer Stelios Haji-Ioannou bringt mit Easyshop.com einen neuen Marktplatz in den europäischen Onlinehandel. Die Plattform ist laut Retaildetail.eu offiziell in 21 europäischen Ländern aktiv und positioniert sich ausdrücklich als Herausforderer von Amazon. Haji-Ioannou knüpft damit an die Rolle an, die Easyjet vor rund drei Jahrzehnten im Flugmarkt einnahm: etablierte Strukturen angreifen, Angebote vereinfachen und Wettbewerb über Preis, Auswahl und Zugang schaffen.

Das Modell setzt auf eine klare Abgrenzung zu großen Plattformbetreibern. Easyshop hält kein eigenes Lager, verkauft keine Eigenmarken und kündigt an, seinen Handelspartnern nicht als Wettbewerber gegenüberzutreten. Damit richtet sich das Angebot an Händler, die zusätzliche Reichweite suchen, ohne auf einer Plattform zugleich gegen deren eigene Sortimente antreten zu müssen. Haji-Ioannou beschreibt Wettbewerb als Vorteil für Verbraucher und Unternehmen und betont, kein Markt profitiere davon, wenn Kunden das Gefühl hätten, nur an einem Ort einkaufen zu können.

Ein Konto für 21 Märkte

Für Händler soll Easyshop vor allem Komplexität reduzieren. Ein Verkäufer kann über ein einziges Konto in allen 21 Märkten aktiv werden. Die Umsatzsteuerberechnung übernimmt das System automatisch. Damit adressiert die Plattform ein zentrales Hindernis im grenzüberschreitenden Verkauf: operative Vereinfachung bei gleichzeitig breiter europäischer Präsenz. Der Ansatz passt zur Markenlogik der Easy-Gruppe, die Haji-Ioannou mit Einfachheit, wettbewerbsfähigen Preisen und Auswahl verbindet.