Großbritannien will Amazon, Ebay, Temu und andere Marktplätze zu Steuereintreibern machen, berichtet Reuters.com. Jede Plattform solle die Mehrwertsteuer gewerblicher Verkäufer ab 90.000 Pfund Jahresumsatz direkt einbehalten. Finanzminister John Healey ziele damit auf ausländische Händler, die die Abgabe umgehen. Das Vorhaben solle bis zu eine Mrd. Pfund einspielen und niedrigere Grundsteuern für Ladengeschäfte mitfinanzieren. Amazon begrüße den Plan, schätze die Mehreinnahmen für die Staatskasse allerdings nur auf rund 700 Mio. Pfund.

Großbritannien will Marktplätze stärker in die Steuerpflicht nehmen

Die britische Regierung plant nach einem Bericht von Reuters.com, große Online-Marktplätze wie Amazon, Ebay und Temu stärker in die Erhebung der Mehrwertsteuer einzubinden. Plattformen sollen die Steuer gewerblicher Verkäufer künftig direkt einbehalten, sobald diese einen Jahresumsatz von 90.000 Pfund erreichen. Damit würde die Verantwortung für die Abführung der Abgabe teilweise von den einzelnen Anbietern auf die Marktplätze verlagert.

Im Zentrum des Vorhabens steht laut Bericht Finanzminister John Healey. Er zielt vor allem auf ausländische Händler, die ihre Mehrwertsteuerpflicht umgehen. Die Plattformen würden damit zu Steuereintreibern im E-Commerce: Sie müssten bei betroffenen Verkäufen sicherstellen, dass die fällige Mehrwertsteuer nicht erst nachgelagert beim Händler landet, sondern unmittelbar einbehalten wird. Für den Staat soll das Verfahren die Durchsetzung erleichtern und Lücken schließen, die bei grenzüberschreitenden Verkäufen über digitale Handelsplätze entstehen können.

Mehreinnahmen sollen stationären Handel entlasten

Die Regierung verbindet die Maßnahme mit einem fiskalischen und handelspolitischen Ziel. Das Vorhaben soll nach den genannten Plänen bis zu eine Mrd. Pfund zusätzlich in die Staatskasse bringen. Diese Einnahmen sollen helfen, niedrigere Grundsteuern für Ladengeschäfte mitzufinanzieren. Damit rückt die Steuererhebung auf Plattformen auch in den Kontext der Belastung zwischen digitalem Handel und stationärem Einzelhandel.