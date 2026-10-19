Ungeplante Einkäufe sind in Deutschland für die meisten Verbraucher fester Bestandteil des Alltags. Laut dem Konsumentenreport für das dritte Quartal 2026 der Initiative Digitale Handelskommunikation, über den Retail-News.de berichtet, halten sich nur sechs Prozent der befragten Nutzer von Shopping-Apps strikt an ihren Einkaufszettel. 94 Prozent kaufen dagegen regelmäßig oder gelegentlich zusätzliche Produkte. Die Erhebung der von Bonial, marktguru und Shopfully getragenen Initiative zeigt damit ein klares Muster im Kaufverhalten: Spontane Zusatzkäufe entstehen vor allem dort, wo Angebote sichtbar, verständlich und preislich attraktiv präsentiert werden.

Impulse entstehen vor allem am Regal

Mehr als die Hälfte der Befragten legt bei fast jedem Einkauf Produkte in den Warenkorb, die ursprünglich nicht geplant waren. Weitere 25 Prozent tun dies etwa bei jedem dritten oder vierten Einkauf. Der zusätzliche Betrag bleibt häufig überschaubar: Knapp die Hälfte gibt zwischen fünf und 15 Euro mehr aus, rund ein Fünftel überschreitet diesen Wert. Weil 60 Prozent der Teilnehmer mehrmals pro Woche Lebensmittel oder andere Alltagswaren einkaufen, entstehen regelmäßig neue Anlässe für spontane Entscheidungen.

Die stärksten Auslöser sind klassische Verkaufsförderungsmaßnahmen. Eine gut sichtbare Aktionsfläche nennen 46 Prozent als Anreiz für Zusatzkäufe, Rabattcoupons oder Preisnachlässe für den nächsten Einkauf folgen mit 41 Prozent. Mengenaktionen wie „3 für 2“ erreichen 34 Prozent. Saisonale Warenpräsentationen beeinflussen 22 Prozent, ergänzende Produkte 14 Prozent. Personalisierte Empfehlungen in Apps oder Onlineshops kommen dagegen nur auf rund zehn Prozent und liegen damit am Ende der abgefragten Anreize.